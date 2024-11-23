「學霸主播」自爆獲邀300萬飯局 1句型爆堅定拒絕

近日，網絡上頻繁流傳有關女星被邀請參加富豪飯局的消息，涉及的金額從數萬元到數百萬元不等。繼藝人麥詩晴（Ceci）之後，有「學霸主播」之稱的賴彥妤（Vivienna）近日亦收到相關邀請，金額更高達300萬…

