購物心理學｜名店Sales爆「真正有錢人」逛街5大特徵 只需一眼便能看穿？

俗語有云「窮人假精緻」，但現實中是否越有錢就打扮得越「窮酸」？坊間一直流傳，經驗豐富的名店Sales只需一眼，便能看穿誰是真正具備「鈔能力」的豪客，形成一條無形的「待客鄙視鏈」。究竟他們是憑甚麼蛛絲馬跡來判斷？奢侈品零售專家及前銀行員共同揭開了富豪們在消費時不為人知的秘密特徵。