購物心理學｜名店Sales爆「真正有錢人」逛街5大特徵 只需一眼便能看穿？
廣告
俗語有云「窮人假精緻」，但現實中是否越有錢就打扮得越「窮酸」？坊間一直流傳，經驗豐富的名店Sales只需一眼，便能看穿誰是真正具備「鈔能力」的豪客，形成一條無形的「待客鄙視鏈」。究竟他們是憑甚麼蛛絲馬跡來判斷？奢侈品零售專家及前銀行員共同揭開了富豪們在消費時不為人知的秘密特徵。
名店Sales揭秘 5大行為秒辨真富豪
奢侈品零售業專家指出，頂級銷售員其實都是行為心理學家，能透過顧客的細微舉動迅速判斷其消費潛力，而業界普遍歸納出五大關鍵指標。首先，真正的富豪進店後通常不會先看價格標籤，他們更關心產品質感與設計；其次，他們絕少熱衷於在店內拍照打卡放上社交媒體。這兩點已能篩走大部分只為炫耀的顧客，成為銷售員判斷對方實力的第一道門檻。
富豪購物唔打卡 肢體語言顯自信
除了對價格和打卡的態度外，有錢人對奢侈品的看法亦與眾不同，他們視之為日常用品而非炫耀工具。與店員互動時，他們姿態從容，對話直接，不會過份奉承或膽怯。更重要的是，他們自信的肢體語言和堅定的眼神，往往比任何華麗的衣著更能流露出內在的底氣。最後，他們對促銷折扣活動幾乎毫不在意，因為購物決策源於需求，而非貪小便宜，這些細節都成為了銷售員識別潛力客戶的重要線索。
前銀行員認證 富裕家庭3大共通點
這種「越有錢越低調」的說法，也得到了一位日本前銀行員的證實。由於工作關係經常與不同客群交流，他發現真正的富裕家庭普遍存在三個共通點。第一，他們絕不把錢浪費在過度的打扮上，因為名牌豪車這些外在之物並非他們用來判斷價值的標準。他直言： 「沒有人花錢是為了炫耀」，真正的富豪只會把錢花在自己真正需要的東西上，比起「想要」，他們更在意「必要」。
有錢人唔儲錢 活用資產才是王道
普通人看見促銷或清貨大減價，總會抱持「唔執輸」的心態瘋狂掃貨，但真正的有錢人絕不會因貪小便宜而衝動購物。此外，他們還有一個重要的理財觀念，就是不會過度儲蓄。由於有錢人通常需要繳納高額稅款，加上通貨膨脹會蠶食貨幣價值，因此他們不會把所有錢都存在銀行。相反，他們會更積極地運用資產，例如進行各類投資，讓錢滾錢，這才是他們財富持續增值的核心秘密。
圖片來源：網上截圖、pexels@Mathias Reding、《三十而已》劇照、《愛的迫降》劇照、《現正分手中》劇照資料或影片來源：原文刊於新假期