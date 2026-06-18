走過歷史大地｜TVB新節目首播即被質疑「致敬」 洪永城黃翠如AI節目惹爭議

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洪永城與黃翠如相隔七年再度合體主持全新節目《走過歷史大地》，以AI技術重現古埃及場景成為最大賣點，惟節目周一（15日）首播後隨即在Threads引發熱議，有網民將節目與坐擁逾61.4萬追蹤的外國人氣頻道「Chloe VS History」相提並論，質疑有「致敬」之嫌，事件迅速發酵。

《走過歷史大地》首播即被指撞橋外國AI頻道

《走過歷史大地》首集帶觀眾穿越至古埃及，洪永城和黃翠如化身AI人物，以現代人視角「沉浸式體驗」歷史事件，採訪法老和民眾。節目播出後，有網民於Threads發文分享外國頻道「Chloe VS History」的內容，該頻道在YouTube和Instagram分別擁有29.1萬和61.4萬追蹤，同樣以現代人角度帶觀眾穿越至古代介紹歷史。其他網民隨即在帖文下留言，指兩者概念極為相似，更有人直接分享洪永城和黃翠如觀賞AI節目內容的片段作對比，引來大量討論。

節目組被指有三大不同回應致敬質疑

面對網上爭議，有傳媒翻查兩者內容後指出三大分別：第一，《走過歷史大地》並非全AI製作，僅部分內容以AI呈現；第二，節目組有親身飛往埃及金字塔等地實地拍攝，並非純粹依賴電腦生成畫面；第三，節目邀請專家為觀眾講解古埃及文字歷史，拍攝視角亦有所不同，而「Chloe VS History」幾乎全為自拍角度。巧合的是，「Chloe VS History」最新一集內容同樣穿越回古埃及，但該YouTube影片為節目播出前一天才發布，兩者應無直接關聯。

洪永城黃翠如七年後再合體主持旅遊節目

洪永城與黃翠如曾被視為「黃金拍檔」，兩人過去曾合作主持多個旅遊節目深受觀眾歡迎。事隔七年，二人再度攜手主持這個被形容為「香港電視史上首個融合真人加AI」的旅遊資訊綜藝節目，首站選址「最古老文明發源地之一」的古埃及，節目以AI重現古埃及人物和場景，帶觀眾深入了解歷史，製作規模和技術野心均引起業界關注。

網民兩極反應有人撐有人彈火花四濺

網民對事件反應兩極，有人留言質疑「係咪參考咗人哋個concept」、「撞橋撞到咁明顯」，亦有網民為節目護航，認為「AI穿越歷史呢個概念唔係邊個獨創」、「人哋有飛去實地拍攝已經好唔同」。更有網民指出，以AI重現歷史場景本身已是近年全球影視製作趨勢，不應輕易扣上「抄襲」帽子，但亦有人認為節目組應主動交代創作靈感來源以釋除公眾疑慮。

走過歷史大地 洪永城黃翠如 《走過歷史大地》首播即被指撞橋外國AI頻道（圖片來源：TVB）
《走過歷史大地》首播即被指撞橋外國AI頻道（圖片來源：TVB）
走過歷史大地 洪永城黃翠如 兩人會融入古代生活！（圖片來源：TVB）
兩人會融入古代生活！（圖片來源：TVB）
走過歷史大地 洪永城黃翠如 仲扮歐洲人（圖片來源：TVB）
仲扮歐洲人（圖片來源：TVB）
走過歷史大地 洪永城黃翠如 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
走過歷史大地 洪永城黃翠如 有網民在Threads推薦Chloe VS History此頻道（圖片來源：Threads截圖）
有網民在Threads推薦Chloe VS History此頻道（圖片來源：Threads截圖）
走過歷史大地 洪永城黃翠如 有網民就認為同《走過歷史大地》好相似（圖片來源：Threads截圖）
有網民就認為同《走過歷史大地》好相似（圖片來源：Threads截圖）
走過歷史大地 洪永城黃翠如 外國頻道「Chloe VS History」在YouTube和Instagram分別擁有29.1萬和61.4萬追蹤，同樣以現代人角度帶觀眾穿越至古代介紹歷史。（圖片來源：YouTube@Chloe VS History）
外國頻道「Chloe VS History」在YouTube和Instagram分別擁有29.1萬和61.4萬追蹤，同樣以現代人角度帶觀眾穿越至古代介紹歷史。（圖片來源：YouTube@Chloe VS History）
走過歷史大地 洪永城黃翠如 （圖片來源：YouTube@Chloe VS History）
（圖片來源：YouTube@Chloe VS History）
走過歷史大地 洪永城黃翠如 （圖片來源：YouTube@Chloe VS History）
（圖片來源：YouTube@Chloe VS History）
走過歷史大地 洪永城黃翠如 不過齊書記都有實景拍攝！（圖片來源：TVB）
不過齊書記都有實景拍攝！（圖片來源：TVB）
走過歷史大地 洪永城黃翠如 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB、Threads截圖、YouTube@Chloe VS History資料或影片來源：原文刊於新假期

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