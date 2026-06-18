走過歷史大地｜TVB新節目首播即被質疑「致敬」 洪永城黃翠如AI節目惹爭議
《走過歷史大地》首播即被指撞橋外國AI頻道
《走過歷史大地》首集帶觀眾穿越至古埃及，洪永城和黃翠如化身AI人物，以現代人視角「沉浸式體驗」歷史事件，採訪法老和民眾。節目播出後，有網民於Threads發文分享外國頻道「Chloe VS History」的內容，該頻道在YouTube和Instagram分別擁有29.1萬和61.4萬追蹤，同樣以現代人角度帶觀眾穿越至古代介紹歷史。其他網民隨即在帖文下留言，指兩者概念極為相似，更有人直接分享洪永城和黃翠如觀賞AI節目內容的片段作對比，引來大量討論。
節目組被指有三大不同回應致敬質疑
面對網上爭議，有傳媒翻查兩者內容後指出三大分別：第一，《走過歷史大地》並非全AI製作，僅部分內容以AI呈現；第二，節目組有親身飛往埃及金字塔等地實地拍攝，並非純粹依賴電腦生成畫面；第三，節目邀請專家為觀眾講解古埃及文字歷史，拍攝視角亦有所不同，而「Chloe VS History」幾乎全為自拍角度。巧合的是，「Chloe VS History」最新一集內容同樣穿越回古埃及，但該YouTube影片為節目播出前一天才發布，兩者應無直接關聯。
洪永城黃翠如七年後再合體主持旅遊節目
洪永城與黃翠如曾被視為「黃金拍檔」，兩人過去曾合作主持多個旅遊節目深受觀眾歡迎。事隔七年，二人再度攜手主持這個被形容為「香港電視史上首個融合真人加AI」的旅遊資訊綜藝節目，首站選址「最古老文明發源地之一」的古埃及，節目以AI重現古埃及人物和場景，帶觀眾深入了解歷史，製作規模和技術野心均引起業界關注。
網民兩極反應有人撐有人彈火花四濺
網民對事件反應兩極，有人留言質疑「係咪參考咗人哋個concept」、「撞橋撞到咁明顯」，亦有網民為節目護航，認為「AI穿越歷史呢個概念唔係邊個獨創」、「人哋有飛去實地拍攝已經好唔同」。更有網民指出，以AI重現歷史場景本身已是近年全球影視製作趨勢，不應輕易扣上「抄襲」帽子，但亦有人認為節目組應主動交代創作靈感來源以釋除公眾疑慮。