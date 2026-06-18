走過歷史大地｜TVB新節目首播即被質疑「致敬」 洪永城黃翠如AI節目惹爭議

洪永城與黃翠如相隔七年再度合體主持全新節目《走過歷史大地》，以AI技術重現古埃及場景成為最大賣點，惟節目周一（15日）首播後隨即在Threads引發熱議，有網民將節目與坐擁逾61.4萬追蹤的外國人氣頻道「Chloe VS History」相提並論，質疑有「致敬」之嫌，事件迅速發酵。