走過歷史大地｜洪永城黃翠如百變造型曝光！蕭正楠驚喜亂入 網民：終於等到佢哋互寸
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洪永城與黃翠如這對鬥氣冤家再度合體主持《走過歷史大地》，節目除了以AI穿梭時空為賣點，二人的搞笑互動及百變造型更是焦點所在！據悉，他們將換上多套古怪造型玩轉歷史，更有「被動式亂入」的蕭正楠驚喜現身，絕對火花四濺，充滿驚喜！
洪永城黃翠如造型百變！海盜奪寶奇兵Look曝光
為了配合節目穿越不同歷史時空的主題，洪永城與黃翠如將會以極多變的造型登場，大玩cosplay！當中包括華麗的宮庭Look、古代貴族Look、古代平民Look、士兵Look、將軍Look、霸氣海盜Look、古埃及Look，甚至是奪寶奇兵Look，造型玩味十足，單看劇照已令人相當期待他們在節目中的搞笑演繹。
靈魂配音靠互寸！監製爆火花最重要
即使穿越到古代，洪永城和黃翠如依然不改互相惡搞的本色。節目監製吳子峯更直言，兩位主持生動的配音是整個AI製作的靈魂所在。他表示：「他們有趣打鬧又創意十足的配音，令AI歷史人物和場景變得更有溫度。科技讓我們有機會重現歷史，但真正令歷史活起來的，始終是人與人之間的交流，所以2位主持最真實的反應和火花相當重要。」
蕭正楠驚喜亂入！被動式客串勁搞笑
節目最大的彩蛋，莫過於黃翠如老公蕭正楠的「被動式亂入」！雖然未知他會以何種形式出現，但「蕭正楠」三個字足以為這對鬥氣組合帶來更多不確定性和喜劇效果。三人的搞笑互動向來是收視保證，這次在歷史場景中隔空「重聚」，勢必令整個節目充滿驚喜與花生，讓觀眾看得更投入。
網民笑指花生騷：「最想睇佢哋三個鬥嘴！」
對於這個「鐵三角」的變相合體，網民都表示非常期待，更笑言是「花生騷」的預告：
「呢個組合返嚟啦！最鍾意睇洪永城同黃翠如互寸！」
「連蕭正楠都出埋！係咪又嚟爭翠如？花生騷呀！」
「啲造型好搞笑，好期待佢哋扮埃及人！」
「有佢哋兩個做主持，幾悶嘅歷史都變得好睇！」
「宣傳片玩Photo Hunt？好有心思喎！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期