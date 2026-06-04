走過歷史大地｜洪永城黃翠如百變造型曝光！蕭正楠驚喜亂入 網民：終於等到佢哋互寸

洪永城與黃翠如這對鬥氣冤家再度合體主持《走過歷史大地》，節目除了以AI穿梭時空為賣點，二人的搞笑互動及百變造型更是焦點所在！據悉，他們將換上多套古怪造型玩轉歷史，更有「被動式亂入」的蕭正楠驚喜現身，絕對火花四濺，充滿驚喜！