走過歷史大地｜洪永城黃翠如合體主持！TVB首創AI復活歷史場景勁震撼
TVB聯手火山引擎 首創AI輔助綜藝節目
TVB在發布會上宣布與火山引擎簽署深度合作備忘錄，將圍繞影視內容智能化生產、IP商業化探索等四大維度展開合作。其中最矚目的項目，就是由綜藝科與品牌傳播科聯手打造的全港首個AI輔助旅遊資訊節目《走過歷史大地》。節目將採用火山引擎的豆包視頻生成模型Seedance 2.0技術，開創「實地拍攝＋AI視覺還原古代實景」的嶄新製作模式。此舉不僅是香港電視製作的技術突破，更旨在讓觀眾能更立體地感受波瀾壯闊的五千年歷史實況，將TVB的「文化出海」戰略推向新高度。
洪永城黃翠如再合體 驚嘆AI技術「復活」歷史
節目邀得黃金拍檔洪永城及黃翠如擔任主持，兩人親赴現場拍攝，再配合AI技術「復活」多個歷史場景。對於這次創新合作，兩位主持都大感興奮。他們認為節目首創將科技和視角融合，實現「實地探索＋AI視覺還原」，成功「復活」了當年的歷史場景，不但開拓了旅遊資訊節目的創新想像，亦為觀眾帶來意想不到的沉浸式體驗。兩人更表示，十分期待將來能開展「中國歷史篇」，帶領觀眾走過更多歷史大地。
節目未播先奪獎 紐約電視電影節摘金
《走過歷史大地》雖然尚未播出，但其宣傳已在國際上獲得肯定。由TVB品牌傳播科（CID）運用Seedance 2.0技術製作的節目宣傳片，早前在「2026紐約電視電影節」上榮獲最高榮譽的「電視劇宣傳組別金獎」以及多項殊榮。這個獎項無疑為節目打下一支強心針，證明了其「實地拍攝＋AI視覺還原」的創新模式備受國際評審青睞，也讓外界對這個節目的期待值推至頂點，足見其製作水準之高。
網民期待黃金組合 「想睇AI點還原歷史」
對於這個嶄新的節目形式，網民紛紛表示期待。不少人將焦點放在洪永城與黃翠如的再度合作上：「洪永城黃翠如終於合體！呢個組合必睇！」、「黃金組合返嚟啦！回憶返哂黎！」同時，更多人對AI技術感到好奇：「用AI還原歷史？聽落好吸引，希望唔會好假膠。」、「TVB終於肯試新嘢，值得一讚！」、「好期待！想睇下AI整出嚟嘅古代場景有幾震撼！」