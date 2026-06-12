走過歷史大地｜洪永城黃翠如合體主持！TVB首創AI復活歷史場景勁震撼

TVB今日（12日）宣布破天荒與科技巨頭合作，推出全港首個AI旅遊節目《走過歷史大地》！由黃金組合洪永城、黃翠如再度合體主持，節目利用最新AI技術「復活」歷史場景，畫面極度震撼。兩人更親自分享拍攝感受，究竟AI如何顛覆電視製作？