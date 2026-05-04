走過歷史大地｜洪永城黃翠如復刻13年前經典甫士！容貌零變化掀集體回憶殺
廣告
黃金拍檔洪永城（Tony）與黃翠如為新節目《走過歷史大地》再度合體，已讓不少觀眾引頸以待。日前，洪永城更在社交網站投下震撼彈，上載了一段與黃翠如神還原13年前經典甫士的短片，二人幾乎零變化的容貌，瞬間掀起網民排山倒海的集體回憶，畫面極具衝擊力！
洪永城IG上載對比片 神還原13年前經典甫士
日前洪永城於社交網站上載了一段短片，片中他與黃翠如竟完美復刻了13年前合作拍攝旅遊節目《走過浮華大地》時的經典甫士。片段將今昔畫面並列，可見二人在疑似倫敦塔橋的景點旁，細心地還原當年的燦爛笑容與動作，鬼馬本性不減當年，互相打趣的畫面相當爆笑。最令人驚訝的是，事隔13年，二人的容貌幾乎沒有留下歲月痕跡，保養得宜。
洪永城感性發文：「是我們回憶，也是你回憶」
這次經典重現，洪永城亦有感而發，在帖文中寫下一句極具份量的話：「是我們的回憶，也是你的回憶。」這句說話不但總結了他與黃翠如多年來的珍貴友誼，更直接觸動了萬千觀眾的心弦。這句話彷彿在告訴所有看著他們成長的觀眾，這份回憶是大家共同擁有，成功將節目昇華至一個集體情懷的層次，引起巨大共鳴。
回帶2013年《走過浮華大地》 奠定金牌旅遊拍檔地位
說起洪永城與黃翠如，就不得不提2013年播出的《走過浮華大地》。當年，二人憑著節目中獨一無二的互寸互窒、火花四濺的化學作用，成功入屋，奠定「金牌旅遊拍檔」的地位。此後，雖然二人各自發展，更分別成家立室，但他們的友誼與默契從未改變。如今在2026年再度合體拍攝《走過歷史大地》，這次的「甫士復刻」，正正將昔日的經典與今日的感動連結起來，證明他們的魅力歷久不衰。
網民洗版式留言勁激動：「回憶返哂嚟！」
這段回憶殺短片一出，立即吸引大批網民湧入留言，反應極為熱烈。網民紛紛激動表示：「你哋都 Keep 得咁好」、「好喜歡你兩個嘅默契」、「也是我的回憶殺」、「由細睇到大，終於等到你哋再合體！」、「呢對CP先係最強！快啲播啦！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期