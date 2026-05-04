走過歷史大地｜洪永城黃翠如復刻13年前經典甫士！容貌零變化掀集體回憶殺

黃金拍檔洪永城（Tony）與黃翠如為新節目《走過歷史大地》再度合體，已讓不少觀眾引頸以待。日前，洪永城更在社交網站投下震撼彈，上載了一段與黃翠如神還原13年前經典甫士的短片，二人幾乎零變化的容貌，瞬間掀起網民排山倒海的集體回憶，畫面極具衝擊力！