走過歷史大地｜13年後神還原經典甫士！洪永城黃翠如掀集體回憶殺！
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洪永城（Tony）與黃翠如這對旅遊節目黃金組合再度合體，即掀起全城「回憶殺」！日前Tony在社交網站上載短片，神還原13年前與翠如在《走過浮華大地》的經典Pose，二人容貌不變，鬼馬互動依舊，瞬間引爆網民留言洗版，大呼「回憶返哂嚟」！
倫敦塔橋旁燦笑神還原 洪永城黃翠如復刻13年前經典
洪永城日前在社交網站上載了一段短片，片中他與黃翠如在倫敦塔橋旁，復刻13年前在節目《走過浮華大地》的經典甫士。二人細心地還原當年的燦爛笑容和動作，事隔多年，容貌幾乎零變化，默契依舊。他們更不忘展現鬼馬本性，在鏡頭前互相打趣，畫面相當爆笑又溫馨，完美重現了當年帶給觀眾的歡樂感覺。
洪永城感性發文：是我們回憶 也是你回憶
這次「回憶殺」由洪永城一手策劃，他在發布短片的同時，亦感性留言寫道：「是我們的回憶，也是你的回憶。」短短一句話，瞬間觸動了無數粉絲的心弦。這句話不僅總結了他們二人多年來的珍貴友誼與合作經歷，更勾起了廣大觀眾的集體回憶，彷彿與他們一同見證了這13年的時光飛逝。
2013年《走過浮華大地》結緣 奠定金牌拍檔地位
回帶到2013年，洪永城與黃翠如合作主持旅遊節目《走過浮華大地》，兩人憑著自然不造作、火花四濺的「互寸」主持風格，深受觀眾喜愛，旋即人氣急升，更奠定了他們「金牌拍檔」的地位。此後，兩人合作無間，成為了電視城中最具代表性的螢幕組合之一。正因如此，今次相隔13年後的經典重現，才顯得如此彌足珍貴。
網民洗版式留言勁激動：回憶返哂嚟！
這段復刻影片一出，立即在網上瘋傳，網民反應極為熱烈，紛紛湧入洪永城的社交網站洗版式留言，場面墟冚。不少看著他們節目長大的觀眾都激動表示：「你哋都 Keep 得咁好」、「好喜歡你兩個嘅默契」、「也是我的回憶殺」、「簡直係青春嘅回憶！」、「急不及待想收看新節目！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期