走過歷史大地｜13年後神還原經典甫士！洪永城黃翠如掀集體回憶殺！

洪永城（Tony）與黃翠如這對旅遊節目黃金組合再度合體，即掀起全城「回憶殺」！日前Tony在社交網站上載短片，神還原13年前與翠如在《走過浮華大地》的經典Pose，二人容貌不變，鬼馬互動依舊，瞬間引爆網民留言洗版，大呼「回憶返哂嚟」！