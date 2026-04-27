走過歷史大地｜黃翠如7度低溫險凍僵！洪永城竟反擊叫阿婆 縮埋一舊似企鵝勁爆笑
廣告
黃金拍檔黃翠如與洪永城（Tony）近日在倫敦拍攝新節目《走過歷史大地》，期間氣溫一度低至7度兼狂風大作，場面極度狼狽！本身已抱恙食藥的翠如更險些凍僵，兩人一度要縮在戰艦紀念品店的櫥窗邊避風取暖，畫面搞笑又心酸，究竟這對「最佳損友」如何在嚴寒中苦中作樂？
倫敦街頭7度強風 洪永城黃翠如凍到黐牆
根據電視台發布的最新花絮，拍攝團隊在泰晤士河畔工作時，正值倫敦天氣惡劣，氣溫只有攝氏7度，加上極度大風，令一眾工作人員叫苦連天。當中黃翠如更因出發前已患上輕微感冒，需要靠藥物支撐，在強風吹襲下顯得格外辛苦。為了抵禦寒風，翠如與洪永城一度要緊緊地「黐」在戰艦紀念品店的櫥窗邊避風，洪永城更自嘲兩人「縮埋一舊」的狼狽模樣，十足十南極的企鵝，畫面相當爆笑。
黃翠如嘲洪永城潺弱 Tony爆笑反擊：阿婆
雖然天氣凍到震，但完全無阻這對黃金拍檔的鬥嘴本能。向來愛互相傷害的二人，在嚴寒中依然火力全開。從花絮片段可見，黃翠如先是取笑洪永城「潺弱」，似乎在嘲笑他抵受不住寒冷。不甘示弱的洪永城隨即大聲反擊，以「阿婆」回敬翠如，暗諷她年紀大怕凍，兩人你一言我一語，用鬥嘴的方式為冰冷的拍攝現場帶來不少歡樂氣氛，盡顯多年來的無敵默契。
黃金拍檔多年默契不減 鬥嘴成招牌
洪永城與黃翠如自從2013年合作《走過浮華大地》後，便被觀眾封為「黃金拍檔」。兩人自然不造作的互動，尤其是火花四濺的鬥嘴場面，一直是節目的收視保證。多年來，即使兩人各自成家立室，但友誼從未改變，幕前幕後都以「最佳損友」互稱。今次再度合體拍攝《走過歷史大地》，他們標誌性的鬥嘴模式依舊，讓不少觀眾表示，這才是他們最想看的畫面，證明了這對組合的無可取代。
網民笑爆：最佳損友典範
節目花絮一出，網民反應極之熱烈，紛紛留言表示被兩人的互動笑翻。有網民總結輿論，指兩人的鬥嘴是信心的保證，留言包括：「睇到佢哋鬥嘴就知係黃金組合返嚟喇！」、「7度仲要開工，真係辛苦，但見到佢哋互寸又覺得好溫暖。」、「Tony話翠如係阿婆真係笑死，好期待節目出街！」、「縮埋一舊似企鵝，個畫面好有愛！」、「呢啲先係真朋友，凍到死都要窒你一餐！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期