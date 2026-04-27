走過歷史大地｜黃翠如7度低溫險凍僵！洪永城竟反擊叫阿婆 縮埋一舊似企鵝勁爆笑

黃金拍檔黃翠如與洪永城（Tony）近日在倫敦拍攝新節目《走過歷史大地》，期間氣溫一度低至7度兼狂風大作，場面極度狼狽！本身已抱恙食藥的翠如更險些凍僵，兩人一度要縮在戰艦紀念品店的櫥窗邊避風取暖，畫面搞笑又心酸，究竟這對「最佳損友」如何在嚴寒中苦中作樂？