走過歷史大地｜洪永城拋棄黃翠如返港？翠如獨守空房狂練拳準備「招呼」佢！

「黃金拍檔」驚爆拆夥危機？洪永城近日為拍攝《走過歷史大地》到訪埃及，竟中途拋下黃翠如獨自返港享家庭樂！被遺棄的翠如不但瞬間冇晒精神，更被發現秘密狂練拳，似乎正為拍檔回歸準備一份「厚禮」，究竟她想如何「招呼」洪永城？