走過歷史大地｜洪永城拋棄黃翠如返港？翠如獨守空房狂練拳準備「招呼」佢！
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「黃金拍檔」驚爆拆夥危機？洪永城近日為拍攝《走過歷史大地》到訪埃及，竟中途拋下黃翠如獨自返港享家庭樂！被遺棄的翠如不但瞬間冇晒精神，更被發現秘密狂練拳，似乎正為拍檔回歸準備一份「厚禮」，究竟她想如何「招呼」洪永城？
拍檔不在變爛瞓豬 翠如靠視像蕭正楠解相思
自從好拍檔洪永城短暫離隊返港後，獨自留守開羅的黃翠如瞬間判若兩人，變成「望Ton石」。據悉，失去拍檔的她不但冇晒精神，更變成「爛瞓豬」，日瞓夜瞓。為了排解寂寞，她只能頻頻打視像電話給老公蕭正楠及愛犬蕭哈哈，以解相思之愁，工作狀態大受影響，可見她對拍檔的依賴程度極高。
黃翠如對空氣練拳 密謀炮製驚喜「見面禮」
正當大家以為黃翠如會一直頹廢下去時，她竟被發現只要一有精神，便會non-stop對著空氣揮拳練習，竭盡所能操fit自己！原來她正密謀為洪永城準備最好的「見面禮」，似乎打算待他回歸後，送上一個充滿力量的「驚喜」，以報被拋下之仇。這種獨特的相處模式，讓工作人員哭笑不得，也再次印證了這對拍檔的深厚情誼。
回顧黃金拍檔多年情 洪永城黃翠如默契無人能及
洪永城與黃翠如合作多年，由昔日主持旅遊節目開始，早已是觀眾心目中無可取代的「黃金拍檔」。兩人鏡頭前火花四濺，鏡頭後情同手足，這次在《走過歷史大地》的拍攝小插曲，再次展現出他們之間旁人無法理解的獨特默契。即使分隔兩地，他們依然能為觀眾製造出無限的娛樂性與話題。
網民笑指蕭正楠地位不保：佢哋先係真愛！
這段搞笑花絮引來網民熱議，紛紛笑言期待洪永城回歸後的「下場」：「笑死，洪永城返到去實有排受！」「翠如個樣勁搞笑，完全係冇咗個靈魂咁！」更有不少網民拿她老公蕭正楠來開玩笑，直指洪永城地位更高：「蕭正楠要小心，佢哋兩個先係真愛！哈哈哈！」「好期待節目播出呢一幕，一定好好笑！」「呢啲先叫黃金拍檔，冇咗對方就唔得！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期