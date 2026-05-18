走過歷史大地｜黃翠如金字塔前突爆爛gag示愛！洪永城O嘴唔識反應勁尷尬
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「金牌旅遊拍檔」洪永城（Tony）與黃翠如（Priscilla）近日正為全新綜藝節目《走過歷史大地》飛赴埃及開羅拍攝，竟在雄偉的金字塔前爆出爆笑插曲！當二人在鏡頭前專業講解時，黃翠如突然一句爛gag公開向老公蕭正楠示愛，殺了洪永城一個措手不及，場面極度尷尬又搞笑，究竟她說了甚麼讓這位金牌拍檔當場O嘴？
黃翠如埃及金字塔前玩食字示愛
事發在胡夫金字塔前，當時洪永城與黃翠如正認真地向觀眾介紹金字塔的四個面向，分別是正東、正南、正西及正北。就在此時，黃翠如竟一臉正經地突然爆出一句：「正南係正嘅。」令身旁的洪永城當場「斷電」，完全摸不著頭腦。經幕後工作人員提醒：「蕭正楠囉！」洪永城才恍然大悟，明白黃翠如在玩老公名字的食字gag。面對這突如其來的放閃，洪永城一臉無奈又哭笑不得，忍不住向黃翠如連環發問：「你做咩嘢事」、「點配合你」、「我畀唔畀反應呀？」
幕後人員激讚靚Gag 洪永城反應成焦點
相對於洪永城的滿頭問號，現場的幕後工作人員反應卻是180度大轉變。在黃翠如爆出爛gag後，工作人員不但秒懂，更紛紛大讚她：「犀利，入得咁靚嘅。」氣氛瞬間被炒熱。這使得洪永城的尷尬反應更顯突出，彷彿被全世界遺棄。這位金牌拍檔的真實O嘴反應，與黃翠如的得意神情及工作人員的喝采聲形成強烈對比，反而成為了節目的一大笑點，盡顯二人多年來的鬥嘴功力與深厚默契。
黃翠如洪永城多年拍檔默契十足
洪永城與黃翠如這對「金牌旅遊拍檔」合作無間，多年來一同主持過多個大受歡迎的旅遊節目，二人老友鬼鬼、火花十足的互動模式早已深入民心。雖然黃翠如已為人妻，但與洪永城這位「螢幕情侶」兼好友的默契絲毫不減，經常在節目中互寸互窒，為觀眾帶來無限歡樂。今次在《走過歷史大地》中，黃翠如再次出其不意地捉弄洪永城，正正就是他們獨特合作風格的最佳證明，也讓觀眾更加期待他們在新節目中的搞笑互動。
網民爆笑留言：只有黃翠如先治到洪永城
節目片段流出後，網民反應極之熱烈，紛紛留言表示被這對活寶貝笑死。有網民笑指：「翠如BB真係無時無刻都諗住老公，閃死人咩！」、「洪永城個樣肯定係：我喺邊？我係邊個？」、「求洪永城心理陰影面積！」不少觀眾亦表示非常期待節目的播出：「呢啲爛gag先係黃翠如特色，好懷念佢哋一齊拍旅遊節目！」、「呢對拍檔真係火花十足，快啲播啦！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期