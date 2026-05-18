走過歷史大地｜黃翠如金字塔前突爆爛gag示愛！洪永城O嘴唔識反應勁尷尬

「金牌旅遊拍檔」洪永城（Tony）與黃翠如（Priscilla）近日正為全新綜藝節目《走過歷史大地》飛赴埃及開羅拍攝，竟在雄偉的金字塔前爆出爆笑插曲！當二人在鏡頭前專業講解時，黃翠如突然一句爛gag公開向老公蕭正楠示愛，殺了洪永城一個措手不及，場面極度尷尬又搞笑，究竟她說了甚麼讓這位金牌拍檔當場O嘴？