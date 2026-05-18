走過歷史大地｜黃翠如輸Game竟爆金句賴皮！洪永城嚇窒：有冇自知之明？

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洪永城（Tony）與黃翠如（Priscilla）為拍攝新節目《走過歷史大地》遠赴埃及，竟將近期在香港翻Hit的爆旋陀螺帶到金字塔下對決！二人勝負欲極強，鬥到難分難解，最終黃翠如的陀螺被擊敗，但她竟以一番「厚面皮」的賴皮哲學拒絕認輸，更爆出金句反擊，讓洪永城當場嚇窒，忍不住質問她，場面極之爆笑！

洪永城黃翠如金字塔下爆旋陀螺對決

在雄偉的吉薩金字塔群旁邊，洪永城與黃翠如跟上潮流，上演一場激烈的爆旋陀螺對決。二人勝負欲上身，即場「扎晒馬步」，功架十足地進行決鬥，氣氛異常緊張。黃翠如更揚言輸的一方要接受懲罰，爬到金字塔頂！經過一輪激戰，黃翠如的爆旋陀螺不敵洪永城，被狠狠震飛出對戰盤外。正當大家以為勝負已分之際，黃翠如的「賴皮」本色才正要上演。

黃翠如輸打贏要爆金句：我世界喺呢個大地

眼見自己的陀螺被擊敗，黃翠如非但沒有認輸，反而理直氣壯地提出一套驚人理論！她向洪永城表示自己沒有輸，更爆出金句：「你嘅世界仲喺個兜度，但係我嘅世界已經喺呢個大地入面！」這番「厚面皮」的言論瞬間嚇窒洪永城，他難以置信地反問：「有冇自知之明啊？」沒想到黃翠如反應更快，立即回敬一句：「有嘅話唔會同你做節目囉！」完美的反擊再次讓洪永城無言以對，只能哭笑不得。

金牌拍檔鬥嘴日常 節目火花四濺

洪永城與黃翠如這對「金牌旅遊拍檔」的合作模式，向來都以互寸互窒聞名，這種獨特的化學作用正是觀眾最愛看的環節。今次在莊嚴的金字塔前玩爆旋陀螺，已經充滿反差萌的喜感，而黃翠如輸掉對決後的「賴皮哲學」與絕妙金句，更是將二人的鬥嘴日常發揮得淋漓盡致。這種充滿火花的互動，不僅是他們友誼的證明，也成為了《走過歷史大地》節目的一大看點，成功引起觀眾的極大興趣。

網民笑爆：黃翠如嘅賴皮哲學好屈機

這段有趣的對決引來網民熱烈討論，不少人被黃翠如的賴皮哲學逗得捧腹大笑。網民紛紛留言：「笑死，輸咗都可以講到自己贏咁，學到嘢！」、「洪永城個樣一定好絕望，完全冇佢符。」、「『有嘅話唔會同你做節目囉！』呢句寸得好應！」、「呢啲咪最佳損友囉，日日互寸先開心。」更有網民表示極度期待：「好想快啲睇佢哋喺金字塔玩陀螺，個畫面一定好膠好正！」

走過歷史大地 黃翠如 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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