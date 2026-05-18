走過歷史大地｜黃翠如輸Game竟爆金句賴皮！洪永城嚇窒：有冇自知之明？

洪永城（Tony）與黃翠如（Priscilla）為拍攝新節目《走過歷史大地》遠赴埃及，竟將近期在香港翻Hit的爆旋陀螺帶到金字塔下對決！二人勝負欲極強，鬥到難分難解，最終黃翠如的陀螺被擊敗，但她竟以一番「厚面皮」的賴皮哲學拒絕認輸，更爆出金句反擊，讓洪永城當場嚇窒，忍不住質問她，場面極之爆笑！