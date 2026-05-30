走過歷史大地｜黃翠如洪永城黃金組合復合！AI穿梭時空見證歷史
廣告
全城期待的「黃金拍檔」黃翠如、洪永城終於再度合體！二人將主持籌備超過一年的全新資訊旅遊節目《走過歷史大地》，節目破天荒結合AI技術與實地拍攝，帶領觀眾沉浸式體驗關鍵歷史時刻。這對鬥氣冤家將再次踏上旅途，穿梭時空，以輕鬆搞笑的風格玩轉歷史！
黃金拍檔再度合體 搞笑風格玩轉歷史
黃翠如與洪永城這對螢幕CP，憑藉他們之間獨特的化學作用及互寸鬥嘴的風格，深受觀眾喜愛。在全新節目《走過歷史大地》中，二人將延續其輕鬆搞笑的風格，走訪意大利羅馬、英國倫敦、法國巴黎、埃及開羅等多個歷史名城。他們將會「實現狂想」，穿梭時空見證多個歷史大事發生的瞬間，更會與歷史偉人進行零距離互動，為沉悶的歷史注入無限趣味。
AI重塑大型歷史現場 沉浸式體驗關鍵時刻
節目最大的創新之處，是結合了AI技術與實地拍攝，用以重塑大型的歷史現場。觀眾將不再是旁觀者，而是能跟隨黃翠如和洪永城的腳步，沉浸式地體驗那些只在書本中出現過的關鍵歷史時刻。這種嶄新的呈現方式，旨在讓觀眾能以輕鬆有趣的方式感受歷史、認識歷史，打破一般旅遊資訊節目的傳統框架，帶來耳目一新的觀感。
網民洗版式歡迎：「呢對CP終於返嚟啦！」
黃翠如與洪永城再度合作的消息，令網民陷入瘋狂，紛紛在社交平台洗版留言表示歡迎。大量粉絲激動表示：「呢對CP終於返嚟啦！我嘅青春返晒嚟！」「有佢哋兩個一定好笑，睇佢哋鬥嘴都值回票價！」亦有網民對節目形式充滿期待：「用AI重現歷史？好想睇下效果有幾震撼！」「黃翠如加洪永城呢個組合，去邊度都好睇啦！」看來節目未播出已成功製造大量話題。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期