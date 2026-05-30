走過歷史大地｜黃翠如洪永城黃金組合復合！AI穿梭時空見證歷史

全城期待的「黃金拍檔」黃翠如、洪永城終於再度合體！二人將主持籌備超過一年的全新資訊旅遊節目《走過歷史大地》，節目破天荒結合AI技術與實地拍攝，帶領觀眾沉浸式體驗關鍵歷史時刻。這對鬥氣冤家將再次踏上旅途，穿梭時空，以輕鬆搞笑的風格玩轉歷史！