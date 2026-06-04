走過歷史大地｜獨家解密AI復活洪永城！幕後團隊爆製作艱辛：單係前期都搞幾個月

洪永城、黃翠如在新節目《走過歷史大地》中能穿梭時空，全靠背後強大的AI技術。究竟栩栩如生的AI主持及宏偉的歷史場景是如何煉成的？我們專訪了幕後功臣、CID助理製作經理吳子峯，他獨家披露整個製作過程極度艱辛，絕對是一場結合創意、技術及歷史研究的大型實驗。