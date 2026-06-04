走過歷史大地｜獨家解密AI復活洪永城！幕後團隊爆製作艱辛：單係前期都搞幾個月
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洪永城、黃翠如在新節目《走過歷史大地》中能穿梭時空，全靠背後強大的AI技術。究竟栩栩如生的AI主持及宏偉的歷史場景是如何煉成的？我們專訪了幕後功臣、CID助理製作經理吳子峯，他獨家披露整個製作過程極度艱辛，絕對是一場結合創意、技術及歷史研究的大型實驗。
經理吳子峯爆料！AI製作過程極艱辛
為了實現節目「Everything is possible」的製作概念，CID助理製作經理吳子峯受訪時透露，團隊自今年2月起便投入製作，花了數個月時間全力鑽研。他坦言，製作過程中最花時間的其實是前期準備工作，因為節目涉及大量真實的歷史場景及人物，絕不能馬虎了事。整個團隊都為這個香港電視史上的創舉付出了巨大心血，希望為觀眾帶來耳目一新的視覺體驗。
重建真實歷史世界！研究服飾建築到氣氛
吳子峯強調，要令AI世界有真實感，前期的資料搜集是關鍵中的關鍵。團隊需要進行既深入又準確的研究，他表示：「我們要研究當時的建築、服飾、道具、人物身份，甚至是歷史事件發生時的環境氣氛，重建出既有真實感、又適合主持人參與其中的歷史世界。」除了資料搜集，AI生成團隊還需額外製作大量Storyboard及分鏡，讓AI能準確理解故事內容及鏡頭需求，工作量相當龐大。
AI技術大解構！角色生成到口型同步
這次節目製作運用了多項尖端AI技術，當中包括：AI歷史場景重建、AI角色生成、AI服裝轉換、AI道具製作、AI動畫生成，以及後期的AI口型同步（Lip Sync）技術。為了令AI生成的洪永城和黃翠如更像真，團隊在前期仔細搜集了二人大量的「外貌數據」，確保有足夠素材生成栩栩如生的AI化身。吳子峯形容：「整個過程可以說是結合創意、技術及歷史研究的一次大型實驗。」
網民驚嘆製作認真：「TVB今次落重本！」
吳子峯希望透過這種嶄新方式，讓觀眾以沉浸式角度重新認識歷史。而網民得知幕後製作的複雜程度後，亦紛紛表示驚訝及佩服：
「原來背後要搞咁多嘢！真係唔簡單！」
「TVB今次落重本喎！睇得出好有誠意。」
「Lip Sync都做到？好想睇下AI洪永城講嘢有幾似！」
「向幕後團隊致敬！呢啲先係創新！」
「成個大型實驗咁，好佩服佢哋嘅勇氣！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期