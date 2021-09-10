超感應學園｜即睇超感社六小福有兩大女神 其中一個係姜濤緋聞對象？

港台合拍劇《超感應學園》將於下周一（9月13日）在香港ViuTV開播，劇中大學入面有一個「超感社」（超自然感應社），社中有六位成員合力組成六小福，一齊幫冤魂了斷凡間遺憾，六小福中更有兩個才貌兼備的女神，其中一個係西多士（姜濤飾）一見鍾情的對象，另一個更係姜濤本尊的緋聞對象！

文：東方新地｜圖：《超感應學園》劇照、八大電視FB及IG圖片