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超感應學園｜即睇超感社六小福有兩大女神 其中一個係姜濤緋聞對象？

東方新地 - 娛聞

港台合拍劇《超感應學園》將於下周一（9月13日）在香港ViuTV開播，劇中大學入面有一個「超感社」（超自然感應社），社中有六位成員合力組成六小福，一齊幫冤魂了斷凡間遺憾，六小福中更有兩個才貌兼備的女神，其中一個係西多士（姜濤飾）一見鍾情的對象，另一個更係姜濤本尊的緋聞對象！

文：東方新地｜圖：《超感應學園》劇照、八大電視FB及IG圖片

《超感應學園》靈異片KOL意外引鬼埋身

《超感應學園》大學入面有一個「超感社」，紀錄校園內外大小靈異事件，本來學長石頭（石少華）以為拍拍片、搞搞笑，就可以成名做KOL，但係…拍拍吓，畀佢哋真係撞到鬼，仲引埋陰間引路人方小路現身，今次大鑊了！咁唯有集合六位成員之力組成六小福，幫冤魂了斷凡間遺憾，先可以避過一劫？

睇過台版《超感應學園》的網友都大讚六小福笑中有溫情。（圖片來源：八大電視）
睇過台版《超感應學園》的網友都大讚六小福笑中有溫情。（圖片來源：八大電視）
網友都話好期待六小福演出和西多士廣東話版。（圖片來源：《超感應學園》劇照）
網友都話好期待六小福演出和以廣東話配音後製的西多士。（圖片來源：《超感應學園》劇照）

「超感社」六小福成員逐個捉

西多士（姜濤飾）

南大心理系三年級香港僑生。電影社社長，因為與超感社共用社辦，結識石頭和阿甘。「嗯，好啊！」是西多士的口頭禪，個性隨和從不拒絕任何人的請求。對小路一見鐘情，加入超感社後，只要成員有任何爭端，西多士永遠是居中協調最可靠的存在。

劇中大家最熟悉的姜濤，將會在港版《超感應學園》仲為自己飾演的角色西多士配音，並獻唱片尾曲。（圖片來源：八大電視）
劇中大家最熟悉的姜濤，將會在港版《超感應學園》仲為自己飾演的角色西多士配音，並同Anson Lo合唱片尾曲。（圖片來源：八大電視）

石少華（蔡凡熙飾）

南宮大學物理系大三生，綽號石頭，超自然感應社社長。講義氣、重感情、淚點低的他，因一場意外遇見陰間引路人方小路，從此變成一塊靈界磁鐵，身旁經常聚集各路好兄弟姐妹和不尋常的靈異現象。

在劇中飾演「西多士」一角的姜濤，因為跟「超自然感應社」共用社團辦公室，而跟飾演社長「石頭」的蔡凡熙相識。（圖片來源：《超感應學園》劇照）
有不少鏡粉都笑指飾演石少華的演員蔡凡熙，其實都幾似Edan（呂爵安）！（圖片來源：《超感應學園》劇照）

甘祚良（洪群鈞飾）

綽號阿甘，石頭室友，南宮大學資工系三年級，超感社副社長。以駭客自稱的他，堅信所有的真理都在網路上，無論什麼事都要上網查。母胎單身，和石頭一樣暗戀女神培安，是個不折不扣的網路宅男。愛抱怨又悲觀，嘴壞心不壞。

姜濤解釋「遮晒重點」的原因是來不及「操肌」，因此他一沖完涼身上已包上大毛巾，嚴防露「肉」。（圖片來源：八大電視FB）
石頭室友阿甘是超感社副社長，是個不折不扣的網路宅男。（圖片來源：八大電視）

陳靜芳（百白飾）

靜芳是南大日文系二年級，培安好友，喜歡和自己一樣怪咖的阿甘。古靈精怪、沒自信，講話世界無敵小聲，卻又力大無窮，具有毀滅性的力量。癡迷動漫和文學，總是在旁靜靜的看著詩集，偷偷觀察每一個人。

（圖片來源：八大電視）
無自信大力女靜芳，每次出場造型都相當吸睛。（圖片來源：八大電視）

李培安（林思廷飾）

才貌兼具的培安是南大外文系大二系花，可愛、沒心機、成績好、笑點低，逢人就笑的天然呆。幾乎零缺點的她，會彈琴又會跳舞，在學校是女生羨慕的對象，男生心中的公主。沒意外的，石頭也喜歡培安，但培安似乎從來沒正視過對石頭的情感。

林思廷（後排右二）早前因拍這部劇集與姜濤傳緋聞，之後她更為姜濤歌曲《愛情簽證申請》擔任MV女主角，但姜濤已否認戀情。（圖片來源：《超感應學園》劇照）
林思廷（後排右二）早前因拍這部劇集與姜濤傳緋聞，之後她更為姜濤歌曲《愛情簽證申請》擔任MV女主角。（圖片來源：《超感應學園》劇照）
在去年11月推出的《愛情簽證申請》MV中，姜濤同林思廷拖手挨膊頭，仲深情對望，表現親密，不過姜濤已否認戀情。（圖片來源：MV影片截圖）
在去年11月推出的《愛情簽證申請》MV中，姜濤同林思廷拖手挨膊頭，仲深情對望，表現親密，不過姜濤已否認戀情。（圖片來源：MV影片截圖）

方小路（劉奕兒飾）

永遠的18歲，意外身故後陰差陽錯成為了陰間引路人，負責牽引亡魂前往投胎之路。善良冷靜、思路清晰、做事條理分明，彷彿對一切都不感興趣的她，其實很上心。為了完成49天內收滿10個孤魂野鬼的任務，與靈異磁鐵石頭結盟，一起為亡魂引路。

劉奕兒有「翻版 Angelababy」之稱，在劇中和姜濤、蔡凡熙大玩爭風吃醋的三角戀。（圖片來源：《超感應學園》劇照）
劉奕兒有「翻版 Angelababy」之稱，在劇中和姜濤、蔡凡熙大玩爭風吃醋的三角戀。（圖片來源：《超感應學園》劇照）
姜濤透露他對劉奕兒告白的那場戲，是他進入劇組後拍的第一場戲，也是他剛隔離完，最胖的時候！（圖片來源：《超感應學園》劇照）
姜濤透露他對劉奕兒告白的那場戲，是他進入劇組後拍的第一場戲，也是他剛隔離完，最胖的時候！（圖片來源：《超感應學園》劇照）

即睇《超感應學園》姜濤 Anson Lo 粵語配音版預告：

仲有《超感應學園》片尾曲《愛不作聲》MV：

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