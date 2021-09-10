超感應學園｜即睇超感社六小福有兩大女神 其中一個係姜濤緋聞對象？
文：東方新地｜圖：《超感應學園》劇照、八大電視FB及IG圖片
《超感應學園》靈異片KOL意外引鬼埋身
《超感應學園》大學入面有一個「超感社」，紀錄校園內外大小靈異事件，本來學長石頭（石少華）以為拍拍片、搞搞笑，就可以成名做KOL，但係…拍拍吓，畀佢哋真係撞到鬼，仲引埋陰間引路人方小路現身，今次大鑊了！咁唯有集合六位成員之力組成六小福，幫冤魂了斷凡間遺憾，先可以避過一劫？
「超感社」六小福成員逐個捉
西多士（姜濤飾）
南大心理系三年級香港僑生。電影社社長，因為與超感社共用社辦，結識石頭和阿甘。「嗯，好啊！」是西多士的口頭禪，個性隨和從不拒絕任何人的請求。對小路一見鐘情，加入超感社後，只要成員有任何爭端，西多士永遠是居中協調最可靠的存在。
石少華（蔡凡熙飾）
南宮大學物理系大三生，綽號石頭，超自然感應社社長。講義氣、重感情、淚點低的他，因一場意外遇見陰間引路人方小路，從此變成一塊靈界磁鐵，身旁經常聚集各路好兄弟姐妹和不尋常的靈異現象。
甘祚良（洪群鈞飾）
綽號阿甘，石頭室友，南宮大學資工系三年級，超感社副社長。以駭客自稱的他，堅信所有的真理都在網路上，無論什麼事都要上網查。母胎單身，和石頭一樣暗戀女神培安，是個不折不扣的網路宅男。愛抱怨又悲觀，嘴壞心不壞。
陳靜芳（百白飾）
靜芳是南大日文系二年級，培安好友，喜歡和自己一樣怪咖的阿甘。古靈精怪、沒自信，講話世界無敵小聲，卻又力大無窮，具有毀滅性的力量。癡迷動漫和文學，總是在旁靜靜的看著詩集，偷偷觀察每一個人。
李培安（林思廷飾）
才貌兼具的培安是南大外文系大二系花，可愛、沒心機、成績好、笑點低，逢人就笑的天然呆。幾乎零缺點的她，會彈琴又會跳舞，在學校是女生羨慕的對象，男生心中的公主。沒意外的，石頭也喜歡培安，但培安似乎從來沒正視過對石頭的情感。
方小路（劉奕兒飾）
永遠的18歲，意外身故後陰差陽錯成為了陰間引路人，負責牽引亡魂前往投胎之路。善良冷靜、思路清晰、做事條理分明，彷彿對一切都不感興趣的她，其實很上心。為了完成49天內收滿10個孤魂野鬼的任務，與靈異磁鐵石頭結盟，一起為亡魂引路。