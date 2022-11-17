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超能使者｜全城競猜Final Boss 九大嫌疑人逐個捉 最有可疑係呢一位？

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無綫台慶劇《超能使者》近日高潮迭起，劇情反轉再反轉，引起全城熱話，由於監製文偉鴻過往不少劇如《使徒行者》至《鐵拳英雄》均玩懸念，令不少網民瘋狂競猜《超能使者》邊個先至係最強Final Boss！

《超能使者》Final Boss嫌疑人逐個捉

1.沈震軒有強勁超能力

有網民認為沈震軒最可疑，認為正常人冇理由遇到一宗死亡交通意外後會直接走人，好唔合常理！而且沈震軒亦曾透露自己將會有好強勁的超能力，因此大有做Final Boss的可能。

超能使者 沈震軒之前一場爆喊戲演技備受讚賞。
沈震軒之前一場爆喊戲演技備受讚賞。（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）
超能使者 沈震軒的超能力有指係雙手能發出強大吸力，將物件吸到手中。
沈震軒的超能力有指係雙手能發出強大吸力，將物件吸到手中。（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）

2.劉佩玥黑化操控陳展鵬？

導演講過劉佩玥係關鍵人物，亦有不少網民估她是Final Boss，亦有網民估她其實是陳展鵬的心魔，在派帽後已被陳展鵬殺死，亦有網民估她其實有Mind Control（心靈控制）的超能力，操控了陳展鵬去殺人，又操控了他有關家人的記憶，有網民仲留意到她有幾集髮色變成了紫色，所以目前Final Boss嫌疑最大係佢！

超能使者 淑敏喺於生命受威脅時仲離奇地展現魅惑眼神。
呢個眼神好有可疑！（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）

3.張國強 外忠內奸

根據維基劇透指張國強飾演的袁叔其實係Final Boss，擁有的超能力係控制磁性（磁力王？），不過維基資料可以任改，所以可信度有待驗證，有網民力撐張國強好有做反派的特質，加上袁叔表面善良，實際奸到出汁，才會有反差感，但亦有網民指佢套套劇都做反派就冇晒驚喜！

超能使者 子善爆袁叔係猛人，仲叫大家留意佢個紋身。
林子善曾經爆張國強飾演的袁叔其實係猛人，唔通有咩玄機？（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）

4.歐瑞偉壞事做盡

作為明面上的大奸角，賀生（歐瑞偉飾）和他的兒子Dickson（陳國峰飾）壞事做盡，歐瑞偉在《城寨英雄》中亦做過Final Boss，因此亦有網民估今次大家最終要一齊對付的Final Boss，會再次係佢！

超能使者 二人互飆演技！
歐瑞偉會唔會再做Final Boss？（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）

5.王君馨其實係臥底？

王君馨表面上係社團大家姐，但似乎暗中收埋好多秘密，有網民就估佢其實係臥底，入社團目的係剷除歐瑞偉，亦有網民估佢為了做社團揸Fit人，將會有大陰謀，有成為Final Boss的潛質！

超能使者 王君馨每次出場都好有氣勢！
王君馨每次出場都好有氣勢！（圖片來源：TVB《超能使者》劇照）
超能使者 瑞琦與「超能使者」嘅「關係」，到底會點樣發展？
到底佢係臥底定Final Boss？（圖片來源：TVB《超能使者》劇照）

6.陳展鵬精神分裂

現時劇中有好多線索都指向劉佩玥及飾演陳展鵬細佬的黃庭鋒等，都係陳展鵬的幻覺，網民猜測最後可能講陳展鵬患上了精神分裂，加上車禍後入院，在昏迷期間夢到所有事情，最後醒來時發現自己正身在精神病院，所以他才是最後的Big Boss。

超能使者 阿鏈與高氏兄弟今晚將施展渾身解數為博富婆一笑。
有網民猜測所有劇情其實都係陳展鵬的幻覺。（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）
超能使者 黃庭鋒飾演陳展鵬弟弟
劉佩玥同黃庭鋒都係佢幻想出嚟？（圖片來源：TVB《超能使者》劇照）

7.馮素波邪教教主

除了一眾主演外，連橫跨兩台演盡兩部重頭劇《超能使者》和《繩角》的甘草演員馮素波，都有網民估她才是Final Boss，認為她信教只係掩飾，其實是邪教的幕後真正教主！

超能使者 馮素波之前仲整出過爆炸場面！
馮素波之前仲整出過爆炸場面！（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）
超能使者 馮素波咁好戲，戲份冇理由咁少！
馮素波咁好戲，戲份冇理由得咁少！（圖片來源：TVB《超能使者》劇照）

8.楊證樺賣慘博同情

楊證樺飾演的明仔老竇高佬，之前又有病又被黑幫追殺，不停賣慘情，冧到唐詩詠醫好佢，可能只係為反轉劇情舖墊，事實佢先係Final Boss？

超能使者 楊證樺被指不停賣慘情。
楊證樺被指不停賣慘情。（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）

9.明仔不停翻生

明仔（潘墨凌飾）在劇中死完又死不停翻生，亦好有可疑，如果佢真係Final Boss，劇情就真係好爆喇！

超能使者 明仔呢個表情好有可疑！
明仔呢個表情好有可疑！（圖片來源：TVB《超能使者》截圖）

邊個先係真正Final Boss？

常見問題

《超能使者》全用《城寨》班底？

本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，由金牌監製打造⋯⋯按此看劇集&人物介紹

《超能使者》大玩CG特效代替真功夫？

《超能使者》監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們⋯⋯按此看劇集&人物介紹

撰文：東方新地圖片來源：TVB《超能使者》截圖及劇照資料或影片來源：[email protected] Saw 先

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