超能使者｜全城競猜Final Boss 九大嫌疑人逐個捉 最有可疑係呢一位？
《超能使者》Final Boss嫌疑人逐個捉
1.沈震軒有強勁超能力
有網民認為沈震軒最可疑，認為正常人冇理由遇到一宗死亡交通意外後會直接走人，好唔合常理！而且沈震軒亦曾透露自己將會有好強勁的超能力，因此大有做Final Boss的可能。
2.劉佩玥黑化操控陳展鵬？
導演講過劉佩玥係關鍵人物，亦有不少網民估她是Final Boss，亦有網民估她其實是陳展鵬的心魔，在派帽後已被陳展鵬殺死，亦有網民估她其實有Mind Control（心靈控制）的超能力，操控了陳展鵬去殺人，又操控了他有關家人的記憶，有網民仲留意到她有幾集髮色變成了紫色，所以目前Final Boss嫌疑最大係佢！
3.張國強 外忠內奸
根據維基劇透指張國強飾演的袁叔其實係Final Boss，擁有的超能力係控制磁性（磁力王？），不過維基資料可以任改，所以可信度有待驗證，有網民力撐張國強好有做反派的特質，加上袁叔表面善良，實際奸到出汁，才會有反差感，但亦有網民指佢套套劇都做反派就冇晒驚喜！
4.歐瑞偉壞事做盡
作為明面上的大奸角，賀生（歐瑞偉飾）和他的兒子Dickson（陳國峰飾）壞事做盡，歐瑞偉在《城寨英雄》中亦做過Final Boss，因此亦有網民估今次大家最終要一齊對付的Final Boss，會再次係佢！
5.王君馨其實係臥底？
王君馨表面上係社團大家姐，但似乎暗中收埋好多秘密，有網民就估佢其實係臥底，入社團目的係剷除歐瑞偉，亦有網民估佢為了做社團揸Fit人，將會有大陰謀，有成為Final Boss的潛質！
6.陳展鵬精神分裂
現時劇中有好多線索都指向劉佩玥及飾演陳展鵬細佬的黃庭鋒等，都係陳展鵬的幻覺，網民猜測最後可能講陳展鵬患上了精神分裂，加上車禍後入院，在昏迷期間夢到所有事情，最後醒來時發現自己正身在精神病院，所以他才是最後的Big Boss。
7.馮素波邪教教主
除了一眾主演外，連橫跨兩台演盡兩部重頭劇《超能使者》和《繩角》的甘草演員馮素波，都有網民估她才是Final Boss，認為她信教只係掩飾，其實是邪教的幕後真正教主！
8.楊證樺賣慘博同情
楊證樺飾演的明仔老竇高佬，之前又有病又被黑幫追殺，不停賣慘情，冧到唐詩詠醫好佢，可能只係為反轉劇情舖墊，事實佢先係Final Boss？
9.明仔不停翻生
明仔（潘墨凌飾）在劇中死完又死不停翻生，亦好有可疑，如果佢真係Final Boss，劇情就真係好爆喇！
邊個先係真正Final Boss？
常見問題
《超能使者》全用《城寨》班底？
本劇雲集了《城寨英雄》、《同盟》和《鐵拳英雄》的演員，由金牌監製打造⋯⋯按此看劇集&人物介紹
《超能使者》大玩CG特效代替真功夫？
《超能使者》監製文偉鴻表示，此劇為加強真實感摒棄全CG製作，不惜工本，更用了逾1800個CG鏡頭。而主角穿梭「時間停頓空間」的畫面，除了要靠高速攝影機拍攝之外，原來還需要演員們⋯⋯按此看劇集&人物介紹
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