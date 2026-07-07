27歲越南網紅海灘寫真瘋傳！纖腰腹肌還原遊戲角色令網民震驚
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越南TikTok網紅Ngoc Kem近日發布一組海灘度假寫真，以藍色運動短褲配多色條紋針織上衣的造型，被粉絲指與手遊《王者榮耀》中「克里希海灘派對」角色神似。27歲的她以極為纖細的腰身與清晰腹肌線條震撼網民，照片迅速在Instagram引爆討論，留言區幾乎被讚嘆洗版。
Ngoc Kem海灘寫真完美還原遊戲角色造型
這組照片拍攝於一處碧海藍天的度假海灘，Ngoc Kem以一條亮藍色緊身運動短褲搭配苔綠、米色、黑色多色條紋羅紋針織露臍上衣亮相，加上她標誌性的紅棕色齊瀏海長髮，有指整體造型與《王者榮耀》法師角色克里希的夏季皮膚「海灘派對」高度吻合。她沒有選擇傳統比堅尼，而是以運動感十足又不失性感的穿搭風格，在椰樹與清澈海水之間展現出遊戲角色般的活力與甜美氣質，令一眾手遊玩家直呼「真人版克里希」。
27歲越南網紅回應粉絲熱烈反應
照片上載至Ngoc Kem個人Instagram後，互動量急速攀升，留言區湧入大量粉絲留言。Ngoc Kem本名Trần Nguyễn Hồng Ngọc，身高僅約150cm，卻憑藉出色的穿搭技巧與自信姿態，成功駕馭各種風格。她最初透過TikTok分享日常穿搭走紅，其後參加《KOC Vietnam》節目展現直播帶貨實力而聲名大噪，在越南年輕人圈子中擁有極高人氣，被譽為「矮個子女孩的穿搭範本」。
從甜美少女到性感女神的風格蛻變之路
Ngoc Kem向來以百變形象著稱，能夠靈活切換蓬蓬裙甜美少女、街頭風個性女孩等截然不同的風格。今次海灘寫真則展現了她性感火辣的一面，低腰短褲配露臍上衣的搭配，將她平坦緊緻的腹部與清晰腹肌線條展露無遺。從下而上的拍攝角度以湛藍天空為背景，營造出強烈視覺衝擊。她曾因與越南知名電競實況主ViruSs的戀情引發網民高度關注，感情生活一直是輿論焦點。
網民瘋狂留言讚嘆腰線完美無瑕
照片曝光後，網民反應極為熱烈。有粉絲留言「這絕對是克里西在海灘派對上的真實版本！」，亦有網友大讚「Ngoc Kem的腰線真是太驚艷了，從各個角度看都完美無瑕」，更有人表示「這身衣服既運動又性感，我可以一直看著它」。不少網民認為她無需刻意擺姿勢，僅靠倚在椰樹旁或漫步海邊就能拍出令人驚豔的效果，紛紛封她為越南美女排行榜上的「腰精女神」。
圖片來源：ngockem_@IG資料或影片來源：原文刊於新假期