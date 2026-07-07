27歲越南網紅海灘寫真瘋傳！纖腰腹肌還原遊戲角色令網民震驚

越南TikTok網紅Ngoc Kem近日發布一組海灘度假寫真，以藍色運動短褲配多色條紋針織上衣的造型，被粉絲指與手遊《王者榮耀》中「克里希海灘派對」角色神似。27歲的她以極為纖細的腰身與清晰腹肌線條震撼網民，照片迅速在Instagram引爆討論，留言區幾乎被讚嘆洗版。