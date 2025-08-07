社畜再培訓先導計劃｜25歲校花趙君瑜驚喜客串超吸睛 港版「水雞」再成熱搜
「試當真」校花趙君瑜（Angelina）驚喜客串ViuTV新劇《社畜再培訓先導計劃》，飾演工程部新人「珠珠」，與麥沛東對戲火花十足，笑位密集又吸睛。Angelina入行初期拍攝的《試當真》短片《今際之國的有J》，以性感小背心還原日劇角色「水雞」，曾一度掀起網上熱議！
25歲校花趙君瑜驚喜客串超吸睛
《試當真》校花趙君瑜（Angelina）最近參演ViuTV新劇《社畜再培訓先導計劃》，飾演工程部新入職職員「珠珠」。劇中她由麥沛東帶領熟習公司運作，兩人在共事過程中逐漸變得親近。不過發展卻峰迴路轉，最終Angelina竟被「工傷界鉅子」麥沛東連累受傷入院，場面爆笑又荒謬，笑位十足！
不少網民大讚Angelina顏值與搞笑演技兼備，毫無違和感，紛紛表示期待她未來在ViuTV有更多發揮空間。
趙君瑜孖另一試當真校花齊拍廣告成熱搜
YouTube頻道《試當真》2022年簽約了一批校花校草成為旗下藝人，其中校花Angelina就孖另一校花Shadow（王紫影）合作拍攝了一輯銀行廣告，由於這輯廣告在社交平台上「老是常出現」，成功引起不少網民關注，更不停爭論「邊個靚啲」！
24歲趙君瑜身高173 獲封為港版朝比奈彩
25歲的Angelina為香港教育大學創意藝術與文化榮譽文學士畢業，擁有1米73的model身形，參選時曾獲得古天樂的青睞，成為校花中的女班長，雖然最後在公開投票中落敗，於14強止步，但仍獲簽入《試當真》，在拍攝《試當真》影片《今際之國的有J》時，她更著上性感小背心，神還原日劇《今際之國的有栖》中朝比奈彩飾演的「水雞」一角，獲網民大讚超正！
JFFT良少見Angelina即現「Ak壓」笑容
試當真同JFFT合作猛片《聖誕啟示錄-捌》，劇中JFFT成員良少生活潦倒一幕，有如扮演《濁水漂流》吳鎮宇，當見到女神Angelina出現時，馬上露出「Ak壓」笑容，可見女神魅力沒法擋！
