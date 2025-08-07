社畜再培訓先導計劃｜25歲校花趙君瑜驚喜客串超吸睛 港版「水雞」再成熱搜

「試當真」校花趙君瑜（Angelina）驚喜客串ViuTV新劇《社畜再培訓先導計劃》，飾演工程部新人「珠珠」，與麥沛東對戲火花十足，笑位密集又吸睛。Angelina入行初期拍攝的《試當真》短片《今際之國的有J》，以性感小背心還原日劇角色「水雞」，曾一度掀起網上熱議！