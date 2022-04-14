趙展彤VAL自組《全民造星4》第3個女團 其中一位成員身份保密掀網民競測

繼Collar和Lolly Talk後，《全民造星4》第3個女團成立啦！Val（趙展彤）同CK（黃斯琪）日前突然公布要成立5人組成的女團，並且已經搵齊腳，連團名都改埋叫5trayz﹗目前雖只公布了4位成員的身份，網民已極度關注，女團官方IG推出未夠24小時，已經有超過6千個Followers！