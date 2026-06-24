人妻陀螺女戰士Kimi Chiu是誰？24歲閃婚火辣身材封「至尊辣媽」
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34歲人妻模特兒趙詠瑤（Kimi Chiu）昨日在社交平台分享出戰爆旋陀螺明星賽花絮，不但成功擊爆對手陀螺，更測出破萬爆裂抽速，令一眾網民驚呼這位「至尊辣媽」原來是隱藏實力派陀螺戰士。
趙詠瑤出戰明星賽抽速破10,000震驚全場
Kimi Chiu昨日獲流行文化媒體邀請，參加爆旋陀螺明星賽，與一眾玩家正面交鋒。她在社交平台分享多張現場花絮照片，其中最矚目的一張是測速器畫面，顯示她的爆裂抽速竟然突破10,000大關。比賽期間她更成功在對戰中擊敗對手的時鐘座陀螺，令陀螺當場爆裂解體，Kimi事後在帖文中興奮表示笑得特別開心，因為「打爆咗隻時鐘」。她亦與本次賽事總冠軍mono_yura合照留念，全程投入度極高。
Kimi坦言欠運氣誓言下次拎金神仗
Kimi Chiu賽後在帖文中坦承今次未能奪冠，直言「欠缺了一點點運氣」，但她隨即霸氣宣告下次比賽目標是「一定要拎到金神仗」。她又感謝主辦方邀請，並表示與一班朋友一齊比賽「真係好開心」，可見她對爆旋陀螺的熱情絕非玩票性質，而是認真鑽研的長期投入。
24歲閃嫁經理人產後維持火辣身材封至尊辣媽
Kimi Chiu於2016年參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》出道，同年僅24歲便與經理人Kalf閃婚，在當時嫩模圈中相當罕見。兩人於2020年底誕下兒子Astro，一家三口感情甜蜜。產後Kimi不但迅速恢復身材，更積極參與健身賽事Hyrox，經常在社交平台分享泳裝照及重訓紀錄，被網民封為「至尊辣媽」及「童顏人妻」。近年她更以「陀螺戰士」身分活躍，曾利用AI數據研究最強陀螺配置，並在公開G3賽事中奪得亞軍，實力獲圈內玩家認可。
網民嘩然讚人妻辣媽玩陀螺竟然咁認真
帖文一出隨即引起網民熱議，不少人對Kimi的反差形象感到驚訝，留言區湧現大量討論。有網民表示「以為佢淨係識影靚相，原來陀螺打到咁勁」，亦有人大讚「人妻辣媽玩陀螺仲認真過好多男仔」。部分陀螺圈玩家則留言表示早已認識Kimi的實力，指她「唔係花瓶嚟，係真正落場打嘅戰士」，更有人期待她下次真的能拿下金神仗。
資料或影片來源：原文刊於新假期