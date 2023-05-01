KIMI趙詠瑤升CUP自創「大X轉場大法」挑戰IG性感尺度狂拍心口

現年30歲的趙詠瑤（Kimi）曾於2016年參加ViuTV的《美選D.n.A》而人氣急升，而當年最經典的是她在入圍後即結婚，最後於20強止步。但婚後的她仍然繼幕前事業，由𡃁模轉型做KOL的她近日還進軍YouTube界，為谷點擊不惜「拍心口」製造話題，成功引起網民熱話！