KIMI趙詠瑤升CUP自創「大X轉場大法」挑戰IG性感尺度狂拍心口
趙詠瑤「大波轉場大法」
趙詠瑤近日積極發展其個人YouTube頻道，而且內容非常多元化，例如有唱Cover，當中亦不乏飲飲食食的個人Vlog 。而為了吸引更多網民的目光，趙詠瑤日前在IG分享一不斷拍打自己心口的短片，而由於上圍極誇張，搖動的幅度造成超震撼的視覺效果，趙詠瑤寫道：「Youtube出左新片！呢個會係我以後既轉場話面…唔錯唔錯🤣真係好大X！」
而由於效果太過誇張，不少網友都表示趙詠瑤正挑戰 IG的性感尺度，更以為趙詠瑤戴上義乳刻意做效果，「幾時變到咁大？」、「汽球黎 wo」。但事實上趙詠瑤只是借用別人的自拍短片作為招徠，並不是她本人。
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趙詠瑤懷孕後繼續性感
趙詠瑤廿幾歲出道時有青春有身材，故此深受廣告客戶歡迎，亦有大量宅男粉絲愛看她的cosplay。雖然趙詠瑤於2021年公開懷孕消息，不過當時她未有收起性感，大住肚一樣著三點式、影各式各樣的性感照，這個90後媽媽更非常大膽，陀B照去健身玩器械，keep住有運動的她肥胎不肥人，產前個肚籬咁大手腳依然纖瘦冇水腫。
以至之後囝囝出世，趙詠瑤坐月之餘不忘修身，產後十日後已在IG展示自己的肚皮，三個月已經回復產前狀態，不時以bra top短褲示人，豐滿上圍與長腿繼續搶眼，更曾在IG分享泵人奶心得，更讓大家一睹自己產後的初乳少得可憐，賣點當然是她手上的泵人奶神器，連自己的人奶都出埋鏡，趙詠瑤真的非常盡力去sell，為囝囝努力搵奶粉錢！
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