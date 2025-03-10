足球女將｜31歲大埔Lulu外貌進化 親揭離奇消失原因 轉行做OL曾受批評

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31歲大埔Lulu（董嘉儀），係唔少人心中嘅宅男女神，不過近年來鮮少出現在公眾視野中。ViuTV的真人騷節目《足球女將》中終於見到佢嘅身影，大埔Lulu透露自己已轉職成為一名IT公司的銷售員，並大爆在娛樂圈消失原因⋯⋯
足球女將 大埔Lulu 大埔Lulu透露自己已轉職成為一名IT公司的銷售員，並大爆離奇消失原因⋯⋯（圖片來源：IG@viutv）
大埔Lulu透露自己已轉職成為一名IT公司的銷售員，並大爆離奇消失原因⋯⋯（圖片來源：IG@viutv）

大埔Lulu結婚？親揭離奇消失真正原因

大埔Lulu（董嘉儀）在接受媒體訪問時坦言，已經有一段相當長的時間沒有接觸足球。她透露出對過去生活的一種淡然。轉職至IT公司後，Lulu的工作主要涉及外出見客和處理器材訂單。

幾年前大埔Lulu成為一名瑜伽老師，但隨著年紀的增長，希望能有更穩定的工作。於是，在朋友的介紹下，進入了一家IT公司，負責採購部，主要與一些政府部門和私家醫院合作。

足球女將 大埔Lulu 轉職至IT公司後，Lulu的工作主要涉及外出見客和處理器材訂單。（圖片來源：IG@lulutung）
轉職至IT公司後，Lulu的工作主要涉及外出見客和處理器材訂單。（圖片來源：IG@lulutung）

轉行做OL曾受批評

轉行後的生活並非一帆風順，Lulu提到初入職場時遇到的困難。在公司工作之初，也面臨一些是非，心裡不免有些猶豫：「我可唔可以坐定定返一份正職？」但隨著時間推移，漸漸克服心理障礙。Lulu回想起來，十幾年前也曾受到網民的評論，其實早已習慣了。儘管已經離開了娛樂圈的聚光燈，Lulu仍表示會繼續參與幕前的工作。

足球女將 大埔Lulu Lulu回想起來，十幾年前也曾受到網民的評論，其實早已習慣了。儘管已經離開了娛樂圈的聚光燈，Lulu仍表示會繼續參與幕前的工作。（圖片來源：IG@lulutung）
Lulu回想起來，十幾年前也曾受到網民的評論，其實早已習慣了。儘管已經離開了娛樂圈的聚光燈，Lulu仍表示會繼續參與幕前的工作。（圖片來源：IG@lulutung）

「大埔LuLu」新泳衣相證實真材實料

「大埔LuLu」近年來一直堅持運動和練習瑜伽，她不僅是一位瑜伽導師，還經常分享運動視頻來教導大家如何保持健康。儘管之前有網民質疑她穿著緊身運動服時的身材是經過修飾，甚至有評論說「墊咗好多Pad」和「使唔使厚墊到咁」，但她最新的泳裝照片證明瞭她的身材是毫無保留的真實展現。

足球女將 大埔Lulu 「大埔LuLu」董嘉儀，一直以來都以其甜美的外貌和清純的氣質深受歡迎，今次罕有po出泳衣相！（圖片來源：ig＠lulutung）
「大埔LuLu」董嘉儀，一直以來都以其甜美的外貌和清純的氣質深受歡迎，今次罕有po出泳衣相！（圖片來源：ig＠lulutung）
足球女將 大埔Lulu 需要無正面但明顯身材非常好！（圖片來源：ig＠lulutung）
需要無正面但明顯身材非常好！（圖片來源：ig＠lulutung）

網民：太拘謹求正面！

這系列泳裝照片一經發布，立即引起了網民的熱烈討論。許多人對她的大膽展示表示支持，留言如「求正面」「Wa 做咩咁博呀女？」「第一張相太拘謹，比啲自信自己，再影過張自信嘅會好好睇，支持，加油」「派軍糧」「又唔敢影正面！」「我覺得幾唔錯」「其實幾正 咁多年都KEEP到 同以前無咩變」「影就大大方方啦 又側身，又寒背咁」「仲係好靚」

一齊睇「大埔LuLu」董嘉儀靚相：

足球女將 大埔Lulu （圖片來源：ig＠lulutung）
（圖片來源：ig＠lulutung）
足球女將 大埔Lulu （圖片來源：ig＠lulutung）
（圖片來源：ig＠lulutung）
足球女將 大埔Lulu （圖片來源：ig＠lulutung）
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足球女將 大埔Lulu （圖片來源：ig＠lulutung）
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足球女將 大埔Lulu （圖片來源：ig＠lulutung）
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足球女將 大埔Lulu （圖片來源：ig＠lulutung）
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足球女將 大埔Lulu （圖片來源：ig＠lulutung）
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足球女將 大埔Lulu （圖片來源：ig＠lulutung）
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足球女將 大埔Lulu （圖片來源：ig＠lulutung）
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圖片來源：IG@viutv、IG@lulutung、ig＠lulutung資料或影片來源：原文刊於新假期

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