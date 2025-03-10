足球女將｜31歲大埔Lulu外貌進化 親揭離奇消失原因 轉行做OL曾受批評

31歲大埔Lulu（董嘉儀），係唔少人心中嘅宅男女神，不過近年來鮮少出現在公眾視野中。ViuTV的真人騷節目《足球女將》中終於見到佢嘅身影，大埔Lulu透露自己已轉職成為一名IT公司的銷售員，並大爆在娛樂圈消失原因⋯⋯