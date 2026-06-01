螢花Vian大爆「夏蘭穎」由來 翻拍夏蘭特王老吉廣告 網民激讚神同步！
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世界盃熱潮席捲全城，吸引唔少靚女都有留意！《足球女將2》螢花女足成員Vian連家穎（寰亞女團「Me&」成員）經常被隊友封為「夏蘭穎」，近日更趁住夏蘭特成為王老吉國際品牌WALOVI全球代言人的熱潮，拍片神還原其中文廣告。短片一出即引爆網絡，連足球評論員Keyman都忍不住大讚，網民更笑言要搵佢做香港代言人。
Vian綽號「夏蘭穎」原來有段故！
「夏蘭穎」呢個花名並非空穴來風。Vian透露，最初係螢花足球隊助教Daniel練波時話佢似夏蘭特，隊友開始以此稱呼。但真正令呢個花名坐實嘅，係一場友誼賽中的驚人一幕，當時對方四位後衛同時攔截，Vian竟然以一己之力撞開所有防守球員成功突破，展現出與夏蘭特如出一轍的爆破力。自此之後，「夏蘭穎」呢個稱號就再無人質疑，隊友們都認定佢就係螢花版夏蘭特。
Vian大讚偶像夏蘭特「佢絕對係非人類」
被問到點樣形容自己的偶像夏蘭特，Vian毫不猶豫用一個「喪」字概括：「佢絕對係非人類！有機會又好，冇機會又好，去到佢嘅時候就會創造晒奇蹟出嚟！」Vian更表示，今次係夏蘭特首次參戰世界盃，希望佢能夠享受呢個最高殿堂嘅舞台。而夏蘭特近日亦確實成為話題焦點，佢在社交平台發布宣傳片，竟然以普通話向球迷問好，更親口講出「怕上火，喝王老吉」呢句經典廣告語，正式成為WALOVI全球代言人。
Vian神還原王老吉廣告 捉緊流量密碼
眼見偶像拍攝中文廣告引爆社交平台，Vian即刻捉緊流量密碼，自行拍攝短片神還原夏蘭特嘅王老吉廣告。片中佢模仿夏蘭特的動作神態，從表情到姿勢都做到神同步，效果極之爆笑。足球評論員Keyman睇完都忍不住公開讚賞：「我諗原裝夏L會好開心…」呢條翻拍影片迅速在網上瘋傳，證明Vian不僅球技有夏蘭特影子，連娛樂細胞都同樣爆棚。
網民笑言要搵Vian做香港區代言人
短片曝光後，網民反應極之熱烈。有人笑言「不斷loop到夏L回應」，亦有網友大讚「神同步」、「好搞笑」，更有人直接建議「直頭要搵你做香港代言人啦」。
圖片來源：IG@vian_vn資料或影片來源：原文刊於新假期