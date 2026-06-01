螢花Vian大爆「夏蘭穎」由來 翻拍夏蘭特王老吉廣告 網民激讚神同步！

世界盃熱潮席捲全城，吸引唔少靚女都有留意！《足球女將2》螢花女足成員Vian連家穎（寰亞女團「Me&」成員）經常被隊友封為「夏蘭穎」，近日更趁住夏蘭特成為王老吉國際品牌WALOVI全球代言人的熱潮，拍片神還原其中文廣告。短片一出即引爆網絡，連足球評論員Keyman都忍不住大讚，網民更笑言要搵佢做香港代言人。