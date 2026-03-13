足球女將2｜張芷菲賽前再受傷 球壇生涯終止？醫生揭嚴重傷勢
張芷菲練習時右腳啪一聲倒地
螢花足球隊正為下一場友誼賽積極備戰，豈料核心球員張芷菲在練習期間突然右腳發出清脆的啪一聲，隨即痛苦倒地無法繼續訓練。現場所有人都被這突如其來的意外嚇到，張芷菲需要立即離場敷冰休息，表情痛苦且情緒低落。
主教練盧均宜自責檢討訓練強度
主教練盧均宜目睹愛將受傷後表現得相當沉重，坦言「今日嘅練習見到阿Fi所以我係有啲唔開心嘅，因為佢哋都係正選球員，球員受傷每個教練都唔希望見到我自己都要檢討吓佢個訓練度。」盧均宜明白正選球員的重要性，特別是像張芷菲這樣的核心人物，她的缺陣將對球隊戰術部署產生重大影響。
張芷菲壓力爆煲情緒崩潰
張芷菲在受傷後情緒相當激動，她透露「我最近又要考試啦，又要練波啦又要拍嘢，我覺得自己冇平衡冇取捨好，所以嗰刻喺個腦度就好亂囉，係咁怪自己，冇做好每一個決定。」她承認在學業、訓練和拍攝的三重壓力下，未能妥善平衡各方面的需要。張芷菲更表示「正正係因為好想準備嚟緊嘅友誼賽，結果就受傷，所以好唔甘心」她又提到與母親因為受傷問題發生爭執，母親擔心她是「玻璃腳」，令她感到更大壓力。
骨科醫生確診需休養三個月
經骨科醫生詳細檢查後，張芷菲的傷勢比預期嚴重，診斷為右腳前十字韌帶及半月板撕裂，建議休養時間至少三個月。這個診斷結果對球隊來說無疑是晴天霹靂，因為目前距離螢花足球隊的終極一戰只剩下四個月時間。其他球員得知消息後都表示可惜，大家都明白失去這位核心球員對球隊整體實力的影響。
螢花足球隊友誼賽反敗為勝
儘管失去張芷菲這位重要球員，螢花足球隊在第二場友誼賽對戰聖公會陳融中學展現出堅韌不屈的精神。由今場比賽開始，後備名額就只剩5個。馬俊怡（Rose Ma）坦言擔心自己會少了很多上場的機會，湯珮明（Tong Ming）就指就算不是正選也沒有關係，只要有落場的機會就可以了。賽後檢討中，不少成員都分享到落淚。郭思（Suey）哭訴指不滿意自己今次的表現：「嚟球場嘅時候，有人同我講話佢好勁㗎踢左翼。但係個下我係有啲心虛，覺得未有資格話自己係稱職嘅進攻球員。不過我會證明俾大家睇」。開賽初段球隊不幸擺烏龍先失一球，但隊員們沒有因此氣餒放棄。Ocean（王頤）和倪碧賢（NB）充分發揮過往學習的傳控戰術，創造出多個入球機會，兩人更分別梅開二度，最終協助球隊以4比1的比分逆轉勝出！