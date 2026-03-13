足球女將2｜張芷菲賽前再受傷 球壇生涯終止？醫生揭嚴重傷勢

ViuTV《足球女將2》今晚一集講到，螢花足球隊核心球員張芷菲（Faye）在練習時突然右腳發出啪一聲，當場倒地需要離場敷冰休息。這位主力球員面對學業、訓練和拍攝的多重壓力下，在最關鍵時刻受傷，令她情緒崩潰大受打擊！