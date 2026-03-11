足球女將2｜隊長爭奪戰壓力爆煲 倪碧賢陳樂琳成熱門 劉寶兒流淚訴心聲

最新娛聞
東方新地

廣告

《足球女將2》螢花隊長爭奪戰進入白熱化階段，四大熱門人選倪碧賢、羅詠琪、陳樂琳、陳凱程各有支持者，但隊長重選帶嚟嘅壓力卻令球員們情緒爆煲。今晚播出嘅一集中，主教練盧均宜宣布要重新選拔隊長，結果新舊成員磨合困難，倪碧賢同劉寶兒更因壓力相繼流淚，令人心疼。到底明晚揭曉嘅新隊長會係邊個？而呢班足球女將又要面對幾多挑戰先可以企穩腳跟？

四大熱門人選各有優勢 Wingki坦言感壓力

主教練盧均宜喺今晚一集中正式宣布球隊需要選拔新隊長，強調隊長必須具備良好領導能力、球場感染力同埋練習時可以團結隊員。被最多螢花成員猜中有機會成為下任隊長嘅包括倪碧賢（NB）、羅詠琪（Wingki）、陳樂琳（Loklam）同陳凱程（Hoi Ching）四人。不過面對呢個重任，Wingki就坦言感到好大壓力，佢話：「對於重新再揀隊長呢件事，係幾擔心。因為3角賽嘅時候，郭Sir同我講咗句覺得我幾適合做隊長。所以都擔心會揀自己」。

NB倪碧賢盡責帶隊壓力爆煲 眼濕濕訴心聲

喺隨後嘅黃白兩隊10對10隊內賽中，作為白隊主力嘅倪碧賢盡力幫助隊員調整狀態同行動，但同時亦因為隊員太依賴自己而感到疲累。佢忍不住話：「講咗幾多次，大家攞到波唔好咁激動。唔好當個波係炸彈先」。面對隊友嘅表現同自己嘅責任，NB最終都因為壓力而眼濕濕，可見佢對於帶領球隊嘅重擔感到好大負擔。主教練盧均宜見狀亦分享心得，指出：「有時並唔係要教隊友，而係要帶動佢，落場就係要帶動。唔係靠把口，而係用行動」。

Poyi劉寶兒表現未如理想流淚 新成員磨合困難

同一場比賽中，同樣係白隊嘅劉寶兒（Poyi）因為自身表現未如理想而忍不住流淚，令人心疼。隊友巫穎潔（Momo）作為同樣係新加入球隊嘅成員，好理解Poyi嘅心情，佢話：「知道自己唔係好熟識呢個領域，但大家又對你有期望，但又無可能咁短時間內改到，係會幾沮喪同迷茫」。

盧均宜點名四大重要球員 各有獨特價值

主教練盧均宜喺訪問中被問及戰術中比較重要嘅球員時，直言有陳樂琳、倪碧賢、張芷菲（Faye）同羅詠琪四人。佢詳細分析每個球員嘅特質：「樂琳係中場不可或缺嘅球員。佢控傳、個人能力、冷靜觀察、鍾意搵好多輸送，係我嘅打法入面一個好重要嘅球員。NB，全場入球能力係有質素。芷菲前後場都踢得，係一個好有力量嘅球員。Wingki係隊內速度最快，好搏命。係個場到係帶動隊員」。

明晚揭曉新隊長人選 球員壓力山大

《足球女將2》將會喺明晚一集公布新一季隊長人選，到底會係邊個脫穎而出？從今晚嘅情況睇嚟，無論係熱門人選定係其他球員，大家都承受住好大壓力。新舊成員之間嘅磨合問題、個人表現嘅期望、領導責任嘅重擔，都令呢班足球女將面對前所未有嘅挑戰。不過正如節目一直強調嘅熱血、搏盡、團結及迎難而上精神，相信佢哋最終都會克服困難，繼續為螢花隊嘅未來而努力。

足球女將2 螢花 張芷菲被主教練盧均宜指是其戰術重要球員之一（圖片來源：ViuTV）
張芷菲被主教練盧均宜指是其戰術重要球員之一（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 螢花 倪碧賢被指是新一任隊長熱門人選（圖片來源：ViuTV）
倪碧賢被指是新一任隊長熱門人選（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 螢花 劉寶兒因自身表現未如理想而流淚（圖片來源：ViuTV）
劉寶兒因自身表現未如理想而流淚（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 螢花 螢花分成黃白兩隊進行10對10隊內賽（圖片來源：ViuTV）
螢花分成黃白兩隊進行10對10隊內賽（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 螢花 陳樂琳被指是新一任隊長熱門人選（圖片來源：ViuTV）
陳樂琳被指是新一任隊長熱門人選（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 螢花 主教練盧均宜指新一任隊長必需具領導能力、球場感染力和練習時可以團結到隊員（圖片來源：ViuTV）
主教練盧均宜指新一任隊長必需具領導能力、球場感染力和練習時可以團結到隊員（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 螢花 倪碧賢亦因壓力而眼濕濕，獲盧均宜安慰（圖片來源：ViuTV）
倪碧賢亦因壓力而眼濕濕，獲盧均宜安慰（圖片來源：ViuTV）
足球女將2 螢花 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 