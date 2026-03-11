足球女將2｜隊長爭奪戰壓力爆煲 倪碧賢陳樂琳成熱門 劉寶兒流淚訴心聲

《足球女將2》螢花隊長爭奪戰進入白熱化階段，四大熱門人選倪碧賢、羅詠琪、陳樂琳、陳凱程各有支持者，但隊長重選帶嚟嘅壓力卻令球員們情緒爆煲。今晚播出嘅一集中，主教練盧均宜宣布要重新選拔隊長，結果新舊成員磨合困難，倪碧賢同劉寶兒更因壓力相繼流淚，令人心疼。到底明晚揭曉嘅新隊長會係邊個？而呢班足球女將又要面對幾多挑戰先可以企穩腳跟？