足球女將2｜隊長爭奪戰壓力爆煲 倪碧賢陳樂琳成熱門 劉寶兒流淚訴心聲
四大熱門人選各有優勢 Wingki坦言感壓力
主教練盧均宜喺今晚一集中正式宣布球隊需要選拔新隊長，強調隊長必須具備良好領導能力、球場感染力同埋練習時可以團結隊員。被最多螢花成員猜中有機會成為下任隊長嘅包括倪碧賢（NB）、羅詠琪（Wingki）、陳樂琳（Loklam）同陳凱程（Hoi Ching）四人。不過面對呢個重任，Wingki就坦言感到好大壓力，佢話：「對於重新再揀隊長呢件事，係幾擔心。因為3角賽嘅時候，郭Sir同我講咗句覺得我幾適合做隊長。所以都擔心會揀自己」。
NB倪碧賢盡責帶隊壓力爆煲 眼濕濕訴心聲
喺隨後嘅黃白兩隊10對10隊內賽中，作為白隊主力嘅倪碧賢盡力幫助隊員調整狀態同行動，但同時亦因為隊員太依賴自己而感到疲累。佢忍不住話：「講咗幾多次，大家攞到波唔好咁激動。唔好當個波係炸彈先」。面對隊友嘅表現同自己嘅責任，NB最終都因為壓力而眼濕濕，可見佢對於帶領球隊嘅重擔感到好大負擔。主教練盧均宜見狀亦分享心得，指出：「有時並唔係要教隊友，而係要帶動佢，落場就係要帶動。唔係靠把口，而係用行動」。
Poyi劉寶兒表現未如理想流淚 新成員磨合困難
同一場比賽中，同樣係白隊嘅劉寶兒（Poyi）因為自身表現未如理想而忍不住流淚，令人心疼。隊友巫穎潔（Momo）作為同樣係新加入球隊嘅成員，好理解Poyi嘅心情，佢話：「知道自己唔係好熟識呢個領域，但大家又對你有期望，但又無可能咁短時間內改到，係會幾沮喪同迷茫」。
盧均宜點名四大重要球員 各有獨特價值
主教練盧均宜喺訪問中被問及戰術中比較重要嘅球員時，直言有陳樂琳、倪碧賢、張芷菲（Faye）同羅詠琪四人。佢詳細分析每個球員嘅特質：「樂琳係中場不可或缺嘅球員。佢控傳、個人能力、冷靜觀察、鍾意搵好多輸送，係我嘅打法入面一個好重要嘅球員。NB，全場入球能力係有質素。芷菲前後場都踢得，係一個好有力量嘅球員。Wingki係隊內速度最快，好搏命。係個場到係帶動隊員」。
明晚揭曉新隊長人選 球員壓力山大
《足球女將2》將會喺明晚一集公布新一季隊長人選，到底會係邊個脫穎而出？從今晚嘅情況睇嚟，無論係熱門人選定係其他球員，大家都承受住好大壓力。新舊成員之間嘅磨合問題、個人表現嘅期望、領導責任嘅重擔，都令呢班足球女將面對前所未有嘅挑戰。不過正如節目一直強調嘅熱血、搏盡、團結及迎難而上精神，相信佢哋最終都會克服困難，繼續為螢花隊嘅未來而努力。