足球女將2｜Loklam陳樂琳曾做廢青5年！揭退出港隊真相 為重燃足球夢落淚
ViuTV《足球女將2》第三集，新成員陳樂琳（Loklam）的故事絕對係最催淚！呢位曾經係阿仙奴足球學校球員、前沙田U18青年隊球員，仲入選過港隊U15代表，但因為一個原因中途放棄足球夢，更自認做過「廢青」！
陳樂琳Loklam 因哥哥踢波 8歲開始足球路
第三集節目組去到樂琳屋企家訪，樂琳透露踢波係因為哥哥：「當時小學唔夠人，拉左我去踢，點知一踢就變咗我嘅興趣。」佢哥哥踢閘位，當被問到踢波叻唔叻時，哥哥就話：「佢踢波ok呀，但係唔夠獨立，成日想幫人。」對於妹妹最近踢返波，哥哥表示：「我知呀，有聽佢講，都幾好，幾支持！」兄妹之間嘅感情真係好溫馨，而呢個支持亦成為樂琳重新踢波嘅重要動力！
港隊壓力太大退出 自認做廢青5年
樂琳坦言：「我由小學三年級開始踢，8歲踢到13歲，踢了5至6年，現在又停了5-6年。」當被問到點解停波時，佢就講出令人心酸嘅原因：「因為當時有跑長跑，我在港隊好大壓力，唔捱得辛苦就退出。」更令人意外嘅係，佢仲自爆：「中五開始冇讀書，運動都冇做，就係廢青，一個冇目標嘅青少年，我連足球唯一興趣都冇埋，但我冇諗自己原來仲鍾意踢波。」呢段自白真係好真實，相信好多年輕人都會有共鳴！
足球成唯一信心來源 父親離世成轉捩點
樂琳坦言：「其他方面冇嘢叻，喺足球俾到少少信心自己。」足球對佢嚟講唔單止係運動，更係自信嘅來源。而父親離世後，教練嘅關心成為佢人生嘅轉捩點：「教練有關心我，有一日我收工，佢帶我去球場再踢返波。」樂琳更深深感受到：「冇嘢可以取代到足球。」呢句話真係好有感染力，足球對佢嚟講已經唔單止係興趣，而係生命中不可缺少嘅一部分！
哥哥鼓勵令妹妹落淚 爸爸在天之靈必欣慰
最感人嘅一幕就係哥哥嘅一番鼓勵，令樂琳當場落淚。樂琳表示：「如果爸爸見到我在電視上踢波一定好開心，好欣慰。」呢句話真係好催淚，失去父親嘅痛楚加上對足球嘅重新熱愛，樂琳嘅眼淚絕對係真情流露！佢重新踢波唔單止係為咗自己，更係想令在天之靈嘅爸爸感到驕傲。呢種孝心同對足球嘅堅持，真係令人好感動！
資料或影片來源：原文刊於新假期