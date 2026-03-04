足球女將2｜Loklam陳樂琳曾做廢青5年！揭退出港隊真相 為重燃足球夢落淚

ViuTV《足球女將2》第三集，新成員陳樂琳（Loklam）的故事絕對係最催淚！呢位曾經係阿仙奴足球學校球員、前沙田U18青年隊球員，仲入選過港隊U15代表，但因為一個原因中途放棄足球夢，更自認做過「廢青」！