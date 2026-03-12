足球女將2｜隊長揭曉！NB被打入冷宮扁嘴失落 首場友誼賽終於開齋？
Wingki、樂琳、凱程三人獲委任隊長
主教練盧均宜在友誼賽前正式宣布今季三名隊員擔當隊長一職，第一位是表現越來越出色的羅詠琪（Wingki），教練認為她已經可以承擔隊長的責任。第二位是令人印象深刻的陳樂琳（Loklam），郭Sir郭嘉諾大讚她處理每個球都很從容，直言「呢一個球員非池中物」。樂琳得知自己會擔任隊長後興奮表示：「當我知道自己係會做隊長嘅時候，我即刻個腦就喺度諗緊之後應該要講啲咩呢要同啲隊友講啲咩，我有好多好多嘅幻想。」第三位隊長陳凱程（Hoi Ching）則坦承自己面對壓力：「我係一個比較慢熱嘅人啊，同埋作為隊長我需要喺好短時間入邊同好多人接觸，要表現多啲自己嘅時候，我就會覺得有啲壓力。」
NB扁嘴失落被打入冷宮
最令人意外的是，上季隊長倪碧賢（NB）並未獲得連任，在宣布第三位隊長不是自己時，她明顯扁嘴表達失落之情。NB坦率地說：「我係有啲失落嘅，即係我會覺得係有啲好似打咗我入冷宮咁，因為我唔知咩情況下點解會由呢個隊長變咗『連隊長呢個名都冇』我就係一個好投入去比賽嘅人，某程度上亦都會令到我唔似一個可以管理到隊友嘅人。」這番話道出了她內心的困惑和不甘。
盧均宜解釋NB卸任原因
面對NB的失落情緒，主教練盧均宜詳細解釋了決定背後的考量。他表示NB在第一季擔任隊長時承受了很大壓力，想要幫助球隊成長和隊友進步，但這種壓力反而影響了她的個人發揮。盧均宜說：「佢喺第一季係隊長，咁佢第二季都好大壓力點樣想幫球隊去成長，甚至乎同隊友去進步，咁變相影響咗佢嘅發揮，我覺得佢好大壓力，有少少偏離咗佢自己球員嘅身份，我諗緊有咩角色，佢係會更加好呢，佢係一個老臣子甚至乎係一個有幾歲嘅球員。」
Ocean射入今季第一球惜敗收場
友誼賽正式開打，螢花對戰香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，去年雙方交戰成績是0:0，最後螢花在12碼大戰中落敗。今次比賽中，螢花在上半場成功完成角球戰術，由Ocean( 王頤 )射入今季第一球，為球隊帶來領先優勢。然而最終螢花以1:2惜敗，未能在新季首場友誼賽中取得勝利。這場比賽也是新舊球員首次磨合的重要測試，結果雖然不盡如人意，但為球隊提供了寶貴的實戰經驗。
盧均宜鼓勵球員收拾心情
面對首場友誼賽的失利，主教練盧均宜看到球員們都很想踢好每場比賽的決心，鼓勵大家：「你哋唔會有失敗，只會有進步。」盧均宜希望球員們能夠收拾心情，迎接下一場比賽的挑戰。