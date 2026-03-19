足球女將2｜穎心擔任門將揭脆弱時刻 凱程真心話惹心酸

《足球女將2》最新一集播出後，兩位守門員候選人的內心掙扎成為焦點。年僅23歲的黎穎心和閃避球港隊代表陳凱程（Hoi Ching），作為螢花隊最後防線的守護者，卻都流露出對這個位置的不安和壓力。她們的真心話和脆弱一面，讓觀眾看到了守門員背後的沉重責任。