足球女將2｜穎心擔任門將揭脆弱時刻 凱程真心話惹心酸
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《足球女將2》最新一集播出後，兩位守門員候選人的內心掙扎成為焦點。年僅23歲的黎穎心和閃避球港隊代表陳凱程（Hoi Ching），作為螢花隊最後防線的守護者，卻都流露出對這個位置的不安和壓力。她們的真心話和脆弱一面，讓觀眾看到了守門員背後的沉重責任。
23歲黎穎心揭壓力爆煲：唔想守龍
黎穎心在節目中直言：「好渣呀！我自己，我唔想守龍啊，我唔明囉，明明都冇叫我守，突然間要我守，跟住我又有陣時又失咗兩球。」這位香港閃避球代表隊的猛將，面對足球守門員的角色時顯得格外脆弱。她表達了內心掙扎，「做手龍門係一個幾大嘅責任，同一個幾難嘅任務，我好老實講，我冇信心做到螢花嘅守門員，我寧願做場區嘅後備，都唔想做守門員嘅後備。」教練見狀立即安慰她不要對自己太嚴格，指出她最大的敵人其實是自己。
凱程感嘆難融入團隊
另一位守門員候選人凱程同樣面臨心理壓力，她在鏡頭前坦承「想做前鋒，一路想做守門員，我知道大家都想我喺入邊（守龍），但除咗我嘅能力之外，我好似唔係屬於呢對波，我唔識得表達。」教練解釋了守門員的特殊處境，「守門員係慘啲，我哋會分開出嚟訓練，凱程有時練完波未必參與佢哋嘅食飯，有時佢要趕住走，所以有陣時佢會覺得自己喺『外面』係咁解。」
友誼賽實戰考驗守門技術
節目安排了螢花隊與丙組月曜女足進行友誼賽，讓多位少上陣球員和後備有機會落場比賽。凱程在這場比賽中擔任守門員兼隊長的雙重角色，承擔起更大的責任。比賽過程中各人都盡力發揮，希望能夠在實戰中證明自己的能力。
網民力撐調整心態最重要
節目播出後，網民紛紛留言鼓勵兩位守門員。有網民表示「最緊要自己調整心態」，建議她們要學會放下包袱。另有觀眾分享經驗指「守龍就係咁，最緊要自己調整心態，每失一球都要當0:0從新嚟過咁打，唔好諗返轉頭。」不少網民認為凱程仍然是龍門首選，讚賞她的技術能力，「做守門員要開個靚波十分重要，凱晴大大力用手可以掟過半場。」
資料或影片來源：原文刊於新假期