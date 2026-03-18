足球女將2｜表妹催淚自稱隱形人被批冇風格：超過100次想放棄足球
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《足球女將2》最新一集中，Kathy仔決心要在足球路上華麗變身，轉型為真正享受足球的防中球員。她跟隨前女足港隊隊長陳詠詩學習，並參與今晚的中場考核挑戰。然而在進步的背後，吳梓清（表妹 Mona）首度公開自己曾經歷的痛苦足球路，更透露超過100次想要放棄足球！
Kathy仔挑戰防中位置考核
Kathy仔與表妹、Flavia、Cathy、樂琳一同參與中場考核，她坦言當想做得好的時候反而會緊張，「當我想做得好，我就會緊張因為我一緊張就會做得唔好，所以我就同隊友講唔好俾Focus我，間接同自己講我要冷靜專心做自己嘅嘢。」最終考核成績由樂琳奪得第一名，表妹獲得第二名。郭Sir對Kathy仔的進步給予肯定，讚揚她的成長有目共睹。
Kathy仔認缺乏自信 無悔轉型
Kathy仔回憶上季只能在場邊觀看其他球員考核的日子，「上季就係望住佢哋有得考核，自己都會想一齊去落場，當考核聽到有自己個名嘅時候都會好緊張。」雖然被問及是否缺乏信心時，她坦承「因為唔信自己做得到」，但強調身邊隊友給予很多鼓勵和支持，「我愛佢哋！當初同教練講，我想嘗試踢防中呢個位我冇後悔！」
表妹揭足球陰霾曾受傷被批冇風格
另一方面，表妹在節目中深入分享自己與足球的複雜關係，透露曾經「超過一百次唔想踢足球，因為足球令我好痛」。她憶述在大學一年級時因足球訓練踩波車受傷，雖然是浸大校隊成員，但「我都唔敢話自己係校隊」。家人的不支持更令她感到孤單，「我阿媽唔鍾意我踢波，因為佢陪我照過磁力共振，佢唔想我再受傷佢想我打排球，屋企人唔會睇我踢波，因為我都冇得落場。」
表妹自稱隱形人一度想徹底放棄
表妹形容自己是「球場嘅隱形人」，曾被當時教練批評「冇風格，冇自信」，這些打擊令她一度想放棄足球。她提及有一次家人來看比賽的尷尬經歷，「有一次佢哋嚟咗，我都冇叫佢嚟，因為大專決賽我未必有得踢，我好尷尬。」
資料或影片來源：原文刊於新假期