足球女將2｜表妹催淚自稱隱形人被批冇風格：超過100次想放棄足球

《足球女將2》最新一集中，Kathy仔決心要在足球路上華麗變身，轉型為真正享受足球的防中球員。她跟隨前女足港隊隊長陳詠詩學習，並參與今晚的中場考核挑戰。然而在進步的背後，吳梓清（表妹 Mona）首度公開自己曾經歷的痛苦足球路，更透露超過100次想要放棄足球！