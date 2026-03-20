足球女將2｜Tong Ming陷正選危機 郭Sir一番話重燃鬥志 螢花越級挑戰結果震撼
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《足球女將2》最新一集播出後，螢花女足面臨重大挑戰，第一季核心球員湯珮明（Tong Ming）因位置競爭而陷入自我懷疑，同時球隊準備迎戰實力強勁對手，教練郭Sir（郭嘉諾）的一番話令她重新燃起鬥志！
Tong Ming陷入位置危機 擔心失正選
在最新劇情中，教練盧均宜表示目前仍未找到右閘位置的最佳人選，令上季背負2號球衣的Tong Ming感到極度不安。她坦言自己「由season 1到而家都冇轉過位置，但係有啲對唔住郭Sir同隊員」，更擔心自己會變成球隊中可有可無的存在。Tong Ming的內心掙扎反映出運動員面對競爭時的真實心理狀態，她直言「我踢緊啲乜啊？」，對自己過去表現感到失望。
郭sir語重心長開導 強調競爭重要性
面對Tong Ming的自我懷疑，教練郭Sir給出了關鍵性的指導。他語重心長地向Tong Ming表示「我想講喺對球隊裏面係要有競爭，喺足球場上面要帶去自己嘅人生」。Tong Ming坦承自己「之前受傷之後一直有個恐懼，唔敢去轉身」，但在郭Sir的鼓勵下，她為自己許下承諾要努力踢好閘位，展現出運動員不屈不撓的精神。
螢花挑戰學界D1冠軍 準備創造奇蹟
與此同時，螢花女足即將面對學界D1冠軍體藝中學的越級挑戰。雖然實力懸殊，但球隊上下都展現出高昂的鬥志，隊長樂琳坦言「對於地嚟講係一個越級挑戰，唔好話年紀細過我地好多，佢地足球經驗、技術一定比我地好」，但她們並沒有因此退縮。教練盧均宜更是充滿信心地表示「喺呢場比賽，大家都好盡力，見到大家都有出現訓練時做到嘅效果」，認為球隊有機會創造驚喜。
網民為Tong Ming打氣：唔好自責
《足球女將2》最新劇情引起討論，不少觀眾留言「睇到tong ming咁樣真係好心痛」、「希望佢可以重拾信心」、「螢花加油！創造奇蹟」、「因傷影響表現嘅就唔好自責，受傷都係足球員嘅一部分，唯有之後再踢番好啲！」
資料或影片來源：原文刊於新假期