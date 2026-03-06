足球女將2｜五人足球備戰 「防守組」主力陳樂琳負傷令隊員對賽果失信心 陳凱程射波勁球速快
倪碧賢表現被點名稱讚
今晚（6日）播出的一集，螢花將會分成「黑洞組」、「進攻組」和「防守組」訓練，為隊內首個5人足球3角賽做準備。黑洞組第一日訓練，助教鍾貝琪（K）因成員表現未如理想，坦言感到氣餒：「頭先只係加咗假跑一個動作，但係令到你地全失波。教練見到提到嘅嘢，如果你地唔逼自己，我點講你地都係唔會進步」。組員之一的連家穎（Vian）表示雖然現階段是能力有限公司，但有信心將來一定可以做得更加好。
進攻組方面，倪碧賢（NB）表現被點名稱讚。標準流浪女子足球隊主教練劉智樂指NB可以勝任進攻組隊長，能力上可攻可守，亦能夠和隊員溝通完成教練的要求。劉智樂笑言有90%信心可以在3角賽中勝出。
核心球員loklam突然受傷成轉捩點
就喺比賽前夕，防守組發生重大變故！而防守組方面，主力之一的陳樂琳不慎受傷後，組員表示沒有信心可以贏到3角賽。羅詠琪（Wingki）表示：「本身對我地組嘅陣容係幾有信心。但係慢慢一個又一個整親，樂琳係主力，可以hold起我地成條team。所以佢整親之後，壓力就更加大」。核心球員loklam突然受傷，擔心表示：「今日我哋有兩個隊員都受咗傷，Rose同Momo，所以搞到馮sir都要落場同我哋一齊練，所以我哋有好多嘢都未做到，連默契、踢成點都係未知數」。loklam透露佢練習時開始feel到腰下面個位有啲痛，初時以為只係休息少所以冇去理，點知夜晚去踢波後「一踢完就覺得完全行唔到路」。植詠珊（Cathy）都坦言「loklam一個已經係好大嘅影響，因為佢係好重要嘅球員，其實都幾擔心，所以後期我對於贏唔贏，冇乜信心」。不過後來發現是香港閃避球代表隊的陳凱程（Hoi Ching）射球能力突出，本身擔任凱景女子足球隊主教練的馮凱文笑言：「凱程射波係真係勁，力度可能大力過本身凱景女子隊嘅球員。佢射波應該無咩人夠膽擋，同埋球速快」。
網民激讚節目製作 戰術講解清晰易明
節目播出後網民反應熱烈，紛紛大讚製作團隊用心。有網友留言「無計 防守組d人真係勁，同埋肯教肯聽話」、「波低防守組勁過進攻組，樂琳+cathy」。最令網民印象深刻嘅係節目對戰術嘅詳細講解，「點練4人防線果下真係勁，拉住條野就令班女同觀眾明4人防守要既距離同工作」。有網民特別讚賞後製團隊嘅用心，「Btw 今集對戰術（守定攻都好）後制花左心機比完全唔睇波嘅人都明，好似進攻點解要推進先overload到人地，有埋圖易明好多」。呢種深入淺出嘅講解方式，令唔少平時唔睇波嘅觀眾都開始對足球產生興趣。