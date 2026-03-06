足球女將2｜五人足球備戰 「防守組」主力陳樂琳負傷令隊員對賽果失信心 陳凱程射波勁球速快

ViuTV節目《足球女將2》逢星期一至五晚上9時30分播放。節目秉承第一季女子足球隊「螢花」精神，挑戰成為長遠可發展球會，繼續發揮熱血、搏盡、團結及迎難而上的精神。新一季球員除了經歷不同訓練之外，亦要面對新加入成員的壓力。每個球員都盡力維持自己在球隊中的位置以及要爭取代表球隊出戰最後的比賽。