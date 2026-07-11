《跟蹤(Following）》首度香港上映 路蘭電影處女作揭開迷局式敘事原點
《跟蹤》69分鐘極致迷局首度登陸香港大銀幕
《跟蹤》（FOLLOWING）將於7月16日在英皇戲院獨家上映，適逢基斯杜化路蘭新作《奧德賽》同日公映，片方以「基斯杜化路蘭原點」為主題進行宣傳，讓影迷可在大銀幕上同步回望這位殿堂級導演敘事風格的起點。全片以非線性結構鋪排，從街頭跟蹤的微小好奇心出發，逐步引人深入一場「局中局」的心理遊戲，黑白影像營造出冷冽緊迫的都市陰影，觀眾需在碎片化時間線中自行拼湊真相。海外影評早已留意到路蘭在這部處女作中「幾乎已完全成形」的敘事手勢，形容本片「精煉狠勁、毫不拖泥帶水」。
英皇戲院推購票送珍藏海報兩款設計影迷必收
為配合《跟蹤》首次香港上映，戲院方面準備了入場禮遇：凡購買戲票1張，即可獲贈「路蘭初鳴版A3海報」1張，海報以經典黑白視覺呈現；VIP CINMER會員購票更可額外獲得「真相拼圖版A3海報」1張。紀念品須於線上禮品兌換平台登記兌換，數量有限，送完即止，戲票現正預售中。
路蘭從黑白處女作走到IMAX美學的創作軌跡
基斯杜化路蘭一向以大銀幕規格打造電影體驗聞名，其作品屢次以IMAX技術呈現震撼觀感，從《凶心人》的記憶迷宮到《潛行凶間》的夢境層疊，再到《奧本海默》的歷史重量，非線性敘事與精密設局早已成為其標誌。而這一切的起點，正是1998年以僅6,000英鎊預算拍攝的《跟蹤》。影迷如今終於有機會在大銀幕上親身見證，路蘭如何用最純粹的結構與剪接，在69分鐘內牢牢牽引觀眾走入迷局。
網民得知消息後紛紛表示期待重溫路蘭原點
消息公布後隨即引起影迷熱議，有網民留言表示：「等咗好耐終於可以喺大銀幕睇到路蘭第一部作品」，亦有人感嘆：「69分鐘就已經展現到大師級佈局，難怪之後每部都係神作」。不少影迷更表示會為珍藏版海報特意入場，直言「路蘭初鳴版海報一定要收藏」，預計開售後將掀起一波搶票潮。
入場即送珍藏版海報：一票一張，影迷必收藏
為配合《跟蹤》（FOLLOWING）首次香港大銀幕上映，英皇戲院準備以下入場禮遇：
1. 凡購買《跟蹤》電影戲票 1 張，即可獲贈「路蘭初鳴版A3海報」 1 張。海報以經典黑白視覺呈現，極具收藏價值。
2. VIP CINMER會員購票，額外加碼送「真相拼圖版A3海報」1張。
紀念品須於禮品兌換平台(https://promo.emperorcinemas.com/tc/) 登記兌換，數量有限，送完即止。戲票現正預售。
片名：《跟蹤》（FOLLOWING） – 英皇戲院獨家上映
類型：犯罪／懸疑／驚悚
片長：69 分鐘
上映：2026 年 7 月 16 日