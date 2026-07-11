《跟蹤(Following）》首度香港上映 路蘭電影處女作揭開迷局式敘事原點

基斯杜化路蘭執導生涯首部長片《跟蹤》即將於下周三首度登陸香港大銀幕，這部僅69分鐘的黑白犯罪懸疑作品，被影迷視為其「迷局敘事」風格的誕生之作。更令人驚喜的是，戲院方面同步推出珍藏版海報入場禮遇，數量有限送完即止。