跳祭少女｜Sica陳海寧開蠔爆笑金句連發 桑拿畫面意外成焦點

ViuTV全新旅遊節目《跳祭少女 放飛假期》最新播出的第二集，兩位主持Sica何洛瑤與Isabella陳海寧遠赴廣島挑戰力量極限。二人深入養殖逾10,000隻生蠔的海上蠔排進行地獄式對決，隨後更迎戰殿堂級女子足球隊爭奪認可證。這場消耗極大體能的瘋狂特訓意外揭露出兩位少女破格的隱藏潛能。