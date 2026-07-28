跳祭少女｜Sica陳海寧開蠔爆笑金句連發 桑拿畫面意外成焦點
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ViuTV全新旅遊節目《跳祭少女 放飛假期》最新播出的第二集，兩位主持Sica何洛瑤與Isabella陳海寧遠赴廣島挑戰力量極限。二人深入養殖逾10,000隻生蠔的海上蠔排進行地獄式對決，隨後更迎戰殿堂級女子足球隊爭奪認可證。這場消耗極大體能的瘋狂特訓意外揭露出兩位少女破格的隱藏潛能。
Sica 陳海寧勇闖廣島蠔排 苦工後享日式桑拿
今集，Sica與陳海寧登上長達10米、養殖逾10,000隻廣島蠔的海上浮排，在師傅指導下學習開蠔及了解廣島蠔養殖過程，並接受限時開蠔挑戰。完成一輪勞力工作後，節目組安排二人體驗日式木質桑拿放鬆身心。畫面中兩人身披白色浴巾，在煙霧瀰漫的桑拿空間休息，與剛完成苦工時形成鮮明對比。
跳祭少女開蠔大鬥法狂爆金句
面對20秒開一隻蠔的挑戰，陳海寧顯得手忙腳亂，不停大叫：「我不敢快，我很怕它會爛，有種要馬上擠它的感覺。」更笑言：「我有生產的感覺。」相反，Sica很快掌握技巧，接連成功開蠔，令陳海寧急起直追。完成任務後，兩人終於品嚐鮮甜廣島蠔，大讚肉質肥美，更即場模仿海鳥叫聲，笑料百出。
廣島三箭女足親自指導 體驗職業球員訓練
節目組其後邀請日本職業球隊廣島三箭女子足球隊，讓兩位主持體驗職業足球員的日常訓練。教練即場示範強勁射門力量，二人亦落場接受體能及技術挑戰，親身感受專業運動員高強度訓練，展現認真投入的一面。
桑拿畫面引網民熱議 開蠔過程成焦點
預告曝光後迅速引起網民討論，不少人將桑拿畫面截圖分享，大讚節目組安排有驚喜，留言指「寶藏美人」、「真係好識做」、「睇兩個浸桑拿不得了」。同時，兩人在蠔排開蠔時毫無偶像包袱的表現亦獲一致好評，有網民笑言「開蠔開到生仔咁，笑到噴飯」
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期