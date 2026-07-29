跳祭少女｜Sica陳海寧日本農場闖禍又開唱 日本職人廣東話神回覆成焦點

ViuTV全新旅遊節目《WeWa卡玩轉地球 呈獻 跳祭少女放飛假期》安排兩位少女主持前往日本挑戰職人級祭典修行。sica與Isabella在面對高空繩網陣考驗時失控大叫，甚至揚言極度討厭離心力。這場原定培養敬畏之心與膽量的高空特訓意外曝光兩人私下最真實感情狀態。