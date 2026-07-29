跳祭少女｜Sica陳海寧日本農場闖禍又開唱 日本職人廣東話神回覆成焦點
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ViuTV全新旅遊節目《WeWa卡玩轉地球 呈獻 跳祭少女放飛假期》安排兩位少女主持前往日本挑戰職人級祭典修行。sica與Isabella在面對高空繩網陣考驗時失控大叫，甚至揚言極度討厭離心力。這場原定培養敬畏之心與膽量的高空特訓意外曝光兩人私下最真實感情狀態。
Sica與陳海寧赴日本農場展開爆笑特訓
二人於廣島及石川縣展開特訓之旅，率先前往當地農場體驗摘花蕊及插花活動。過程中sica一出手便誤將整支花摘下，農場負責人不但沒有生氣，更幽默地以廣東話回應「無問題」。兩位主持隨後突然在農場內大展歌喉，場面極度搞笑，令負責人幾乎招架不住。隨着特訓推進，製作組突然為兩人安排一項極具挑戰性任務。
挑戰高空繩網sica大叫直認討厭離心力
面對突如其來且充滿挑戰性繩網陣，一向跳脫活潑的主持人亦難掩內心恐懼。在挑戰跳繩索環節時，sica終於忍不住失控大叫，她坦言自己對這項活動感到十分害怕，並明確表示：「我真係好憎離心力，其他節目叫我跳我都唔會跳！」不過她隨後補充，今次全因有Isabella在旁同行，才成功鼓起最大勇氣勇敢一試，順利完成這項極限挑戰。
兩位少女主持為10,000支毛筆祭作最後準備
這趟由7月27日起播出的日本傳統祭典修行之旅，除了考驗膽量，更要求兩位主持由抬橋到製作祭典飯盒全程親自落手落腳。隨着節目進度來到明天播出的最新一集，毛筆祭正式進入最後倒數階段。Isabella與sica有幸參與這項盛大祭典場地佈置工作，兩人需要親手將毛筆掛上作裝飾，以答謝毛筆一年來付出。整個會場佈滿約10,000支毛筆，視覺效果相當震撼。
網民熱議跳祭少女放飛假期大讚二人互動
節目播出後隨即引起大批觀眾關注，不少人在網上留言發表睇法。有網民指兩人互動非常有火花，紛紛留言表示：「估唔到平時咁癲今次竟然會驚到咁」、「睇見佢為拍檔克服恐懼真係好感動」。同時亦有觀眾對祭典文化感到好奇，留言指：「10,000支毛筆掛出嚟個畫面真係好靚」、「未睇過呢個祭典長知識了」。目前網上已有大量相關帖文關注兩位主持後續直擊祭典過程。
圖片來源：ViuTv資料或影片來源：原文刊於新假期