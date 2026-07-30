跳祭少女｜熊野Idol向陳海寧表白好感 本人一句話笑爆全場
廣告
全新旅遊節目《跳祭少女放飛假期》自本月27日起啟播，兩位少女主持陳海寧及何洛瑤前往日本廣島與石川縣展開修行之旅。明日（31日）播出一集兩人深入參與當地毛筆祭籌備工作，卻因為目擊一場大型表演而情緒失控當場落淚。這場突如其來且充滿視覺衝擊力巨型藝術盛會徹底顛覆兩人過往對傳統祭典刻板印象。
跳祭少女放飛假期兩位主持見證巨型書法表演
明日（31日）播出一集終於迎來廣島毛筆祭正日，陳海寧（Isabella）與何洛瑤（sica）以「熊野甜心」及「熊野咸點」自稱並完全投入祭典氣氛。現場設立多個售賣毛筆及化妝掃攤位，sica更將畫面形容為毛筆版美食展。祭典重頭戲由專業毛筆書法家聯同熊野高書道部同學合作，共同完成一幅極具氣勢巨型書法作品。兩位主持親身在旁觀賞整個過程，見證眾人傾盡全力揮毫。
陳海寧受職人精神觸動落淚何洛瑤邀居民對決
面對書法家與學生們展現出那份震懾人心專業態度，Isabella情緒深受觸動更一度熱淚盈眶。她直接表達對表演團隊高度讚賞並坦言：「佢哋用晒全身嘅力去寫，完全感受到嗰份專注同埋投入。」另一方面sica在祭典另一個核心活動彼岸船前段展現出截然不同反應，作為香港代表她突然「跳祭」並主動邀請當地居民即場進行一場激烈Dance Battle。
何洛瑤促成異國互動意外揭開陳海寧專屬市場
兩位主持在前往彼岸船活動出發前意外遇上一名被稱為「熊野Idol」年輕人。當時Isabella在旁觀察sica與對方互動，更笑指好拍檔似乎在異國找到一段美好姻緣。不過事情發展出乎所有人意料之外，該名「熊野Idol」竟然向Isabella公開表達強烈好感。面對這份突如其來跨國青睞，Isabella感到相當驚喜並展現出無比自信，更立刻直呼：「估唔到我嘅市場喺熊野！」
網民熱烈討論跳祭少女放飛假期展現極致反差
節目預告片段釋出後隨即在各大社交平台引發廣泛關注。大批觀眾對兩人一動一靜極致反差表現感到驚喜，有網民留言表示「sica真係好痴線竟然去到日本同人跳舞對決」、「見到Isabella喊我都忍唔住眼濕濕」。同時亦有不少評論聚焦於日本傳統文化傳承，紛紛留言指出「熊野高中生寫大字嗰幕真係好熱血」及「完全感受到當地人守護祭典決心」。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期