跳祭少女｜熊野Idol向陳海寧表白好感 本人一句話笑爆全場

全新旅遊節目《跳祭少女放飛假期》自本月27日起啟播，兩位少女主持陳海寧及何洛瑤前往日本廣島與石川縣展開修行之旅。明日（31日）播出一集兩人深入參與當地毛筆祭籌備工作，卻因為目擊一場大型表演而情緒失控當場落淚。這場突如其來且充滿視覺衝擊力巨型藝術盛會徹底顛覆兩人過往對傳統祭典刻板印象。