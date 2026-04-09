東張西望｜揭渣夫呃單程證召妓包二奶 正印生擒小三仲一拳打落去

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一個女人為愛犧牲12年，不但幫內地丈夫申請來港居留，更包養對方兒子兼供書教學，點知換來的竟是慘被「派帽」兼染病！李女士（化名）近日在《東張西望》節目中爆出驚人內幕，揭發丈夫不但召妓搞三搞四，更在深圳金屋藏嬌包養小三。這個軟飯男過橋抽板的故事，令無數女性為之咋舌，紛紛警醒「扶貧式愛情」的慘痛代價。

12年前按摩店邂逅竟是噩夢開始

李女士回憶起2014年在番禺按摩時認識現任丈夫，當時對方甜言蜜語追求，令她墮入愛河。2016年2月，兩人在尖沙咀正式登記結婚，李女士的女兒更當見證人。婚後兩人分隔兩地，一個在香港，一個在深圳，但李女士為了愛情甘願承受異地婚姻的痛苦。她更主動幫丈夫申請單程證來港，希望一家團聚過幸福生活，點知這個決定竟成為她人生最大的錯誤。

手機親密照曝光丈夫持刀威脅

李女士透露，有次放假到深圳找丈夫聚會時，發現對方行為異常，開始懷疑他可能出軌。其後她在丈夫手機內發現與其他女人的親密照片，證實了自己的懷疑。當她質問丈夫時，對方竟然持刀威脅，要求她原諒，更辯稱是「幫同事激其丈夫才拍這些照片」。見到丈夫誓神劈願聲稱要斬手指，李女士心軟選擇原諒，更繼續陪他返湖南辦理來港手續，丈夫事後更寫下保證書承諾不再犯。

李女士淪為人肉ATM供養全家

2021年3月，李女士丈夫終於以單程證來港居住，但由於沒有工作，李女士需要負責全部日常開支，甚至要供養對方的兒子。她更建議丈夫考地盤牌，在她幫助下終於可以在地盤工作。為了滿足丈夫的需要，李女士甚至不惜犧牲身體健康，一次又一次選擇原諒對方的不忠行為。這種「扶貧式愛情」令她完全淪為丈夫的人肉ATM，但換來的卻是更大的背叛和傷害。

染真菌病揭發丈夫召妓搞三搞四

最令李女士崩潰的是，她發現自己下體痕癢，看醫生後證實感染真菌，源頭竟是丈夫在外搞三搞四傳染給她。這個發現徹底粉碎了她對婚姻的最後幻想，也讓她意識到丈夫根本沒有改過的誠意。有次丈夫聲稱在天水圍租屋住，但卻偷偷上了深圳，令她更加懷疑他外面有女人。面對丈夫一次又一次的欺騙和背叛，李女士終於下定決心要查出真相，不再做愛情的傻瓜。

化身偵探主婦跨境追查真相

李女士決定親自調查丈夫的行蹤，她在觀塘地盤暗中等丈夫放工，跟蹤他到市中心，發現丈夫原來在觀塘租屋住。更令她震驚的是，丈夫在深圳也租了房子。她立即找住在深圳的朋友幫忙調查，朋友竟然撞到丈夫拖住小三逛街的畫面，更成功追查到丈夫金屋藏嬌的確實位置。這個發現讓李女士徹底明白，自己12年來的付出和犧牲，原來只是被當作居港權的跳板和提款機。

深圳蹲點生擒小三當街掌摑渣男

在假期時，李女士約了朋友壯膽，直接殺上深圳小三的住所。到達門口時，她一眼就認出丈夫的衣服，但由天光等到天黑，朋友都頂不住離開了，仍然未見到這對狗男女的蹤影。李女士死心不息繼續等待，終於等到丈夫與小三手拖手出現。面對這個背叛了她12年的負心漢，李女士忍不住當街用盡全力掌摑丈夫，發洩心中的憤怒和委屈。《東張西望》更找到李女士丈夫親身回應事件，但他的反應如何，就要留待下集揭曉。

網民熱議扶貧式愛情慘痛代價

李女士的遭遇在網上引起熱烈討論，網民紛紛留言表達同情和憤怒。有網民表示「影住打人，個老婆呢下蠢咗」，認為她應該更理智處理。也有人指出「騙子先可以一次又一次滿足到女人」，提醒女性要提高警覺。更多網民感嘆「呢啲要拍晒全香港出軌嘅話幾萬集都未拍完」，反映出軌問題在社會上的普遍性。這個案例成為現代女性的警世故事，提醒大家要避免陷入「扶貧式愛情」的陷阱，不要為了愛情而失去理智和尊嚴。

軟飯男 生擒小三 東張找到李女士丈夫親身回應。（圖片來源：TVB）
東張找到李女士丈夫親身回應。（圖片來源：TVB）
軟飯男 生擒小三 李女士忍不住當街掌摑丈夫。（圖片來源：TVB）
李女士忍不住當街掌摑丈夫。（圖片來源：TVB）
軟飯男 生擒小三 李女士忍不住當街掌摑丈夫。（圖片來源：TVB）
李女士忍不住當街掌摑丈夫。（圖片來源：TVB）
軟飯男 生擒小三 李女士全力掌摑負心丈夫，場面混亂。（圖片來源：TVB）
李女士全力掌摑負心丈夫，場面混亂。（圖片來源：TVB）
軟飯男 生擒小三 面對混亂場面，李旻芳繼續保持淡定！（圖片來源：TVB）
面對混亂場面，李旻芳繼續保持淡定！（圖片來源：TVB）
軟飯男 生擒小三 李女士向李旻芳訴說遭遇渣男丈夫的不幸。（圖片來源：TVB）
李女士向李旻芳訴說遭遇渣男丈夫的不幸。（圖片來源：TVB）
軟飯男 生擒小三 事主懷疑丈夫可能已經出軌， 之後更掌握證據。她發現丈夫手機內有與其他女人親密照片。（圖片來源：TVB）
事主懷疑丈夫可能已經出軌， 之後更掌握證據。她發現丈夫手機內有與其他女人親密照片。（圖片來源：TVB）
軟飯男 生擒小三 她發現下體痕痒，看醫生證實感染真菌。源頭是丈夫在外搞三搞四傳染給她。（圖片來源：TVB）
她發現下體痕痒，看醫生證實感染真菌。源頭是丈夫在外搞三搞四傳染給她。（圖片來源：TVB）
軟飯男 生擒小三 丈夫多次不忠，太太暗中追查，由天光跟到天黑，由觀塘跟到上深圳，發現丈夫召妓之外，還包養小三。（圖片來源：TVB）
丈夫多次不忠，太太暗中追查，由天光跟到天黑，由觀塘跟到上深圳，發現丈夫召妓之外，還包養小三。（圖片來源：TVB）
軟飯男 生擒小三 正印立即找住在深圳的朋友幫忙，竟然撞到丈夫拖住小三逛街。朋友更追查到丈夫金屋藏嬌的位置。（圖片來源：TVB）
正印立即找住在深圳的朋友幫忙，竟然撞到丈夫拖住小三逛街。朋友更追查到丈夫金屋藏嬌的位置。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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