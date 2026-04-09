東張西望｜揭渣夫呃單程證召妓包二奶 正印生擒小三仲一拳打落去
12年前按摩店邂逅竟是噩夢開始
李女士回憶起2014年在番禺按摩時認識現任丈夫，當時對方甜言蜜語追求，令她墮入愛河。2016年2月，兩人在尖沙咀正式登記結婚，李女士的女兒更當見證人。婚後兩人分隔兩地，一個在香港，一個在深圳，但李女士為了愛情甘願承受異地婚姻的痛苦。她更主動幫丈夫申請單程證來港，希望一家團聚過幸福生活，點知這個決定竟成為她人生最大的錯誤。
手機親密照曝光丈夫持刀威脅
李女士透露，有次放假到深圳找丈夫聚會時，發現對方行為異常，開始懷疑他可能出軌。其後她在丈夫手機內發現與其他女人的親密照片，證實了自己的懷疑。當她質問丈夫時，對方竟然持刀威脅，要求她原諒，更辯稱是「幫同事激其丈夫才拍這些照片」。見到丈夫誓神劈願聲稱要斬手指，李女士心軟選擇原諒，更繼續陪他返湖南辦理來港手續，丈夫事後更寫下保證書承諾不再犯。
李女士淪為人肉ATM供養全家
2021年3月，李女士丈夫終於以單程證來港居住，但由於沒有工作，李女士需要負責全部日常開支，甚至要供養對方的兒子。她更建議丈夫考地盤牌，在她幫助下終於可以在地盤工作。為了滿足丈夫的需要，李女士甚至不惜犧牲身體健康，一次又一次選擇原諒對方的不忠行為。這種「扶貧式愛情」令她完全淪為丈夫的人肉ATM，但換來的卻是更大的背叛和傷害。
染真菌病揭發丈夫召妓搞三搞四
最令李女士崩潰的是，她發現自己下體痕癢，看醫生後證實感染真菌，源頭竟是丈夫在外搞三搞四傳染給她。這個發現徹底粉碎了她對婚姻的最後幻想，也讓她意識到丈夫根本沒有改過的誠意。有次丈夫聲稱在天水圍租屋住，但卻偷偷上了深圳，令她更加懷疑他外面有女人。面對丈夫一次又一次的欺騙和背叛，李女士終於下定決心要查出真相，不再做愛情的傻瓜。
化身偵探主婦跨境追查真相
李女士決定親自調查丈夫的行蹤，她在觀塘地盤暗中等丈夫放工，跟蹤他到市中心，發現丈夫原來在觀塘租屋住。更令她震驚的是，丈夫在深圳也租了房子。她立即找住在深圳的朋友幫忙調查，朋友竟然撞到丈夫拖住小三逛街的畫面，更成功追查到丈夫金屋藏嬌的確實位置。這個發現讓李女士徹底明白，自己12年來的付出和犧牲，原來只是被當作居港權的跳板和提款機。
深圳蹲點生擒小三當街掌摑渣男
在假期時，李女士約了朋友壯膽，直接殺上深圳小三的住所。到達門口時，她一眼就認出丈夫的衣服，但由天光等到天黑，朋友都頂不住離開了，仍然未見到這對狗男女的蹤影。李女士死心不息繼續等待，終於等到丈夫與小三手拖手出現。面對這個背叛了她12年的負心漢，李女士忍不住當街用盡全力掌摑丈夫，發洩心中的憤怒和委屈。《東張西望》更找到李女士丈夫親身回應事件，但他的反應如何，就要留待下集揭曉。
網民熱議扶貧式愛情慘痛代價
李女士的遭遇在網上引起熱烈討論，網民紛紛留言表達同情和憤怒。有網民表示「影住打人，個老婆呢下蠢咗」，認為她應該更理智處理。也有人指出「騙子先可以一次又一次滿足到女人」，提醒女性要提高警覺。更多網民感嘆「呢啲要拍晒全香港出軌嘅話幾萬集都未拍完」，反映出軌問題在社會上的普遍性。這個案例成為現代女性的警世故事，提醒大家要避免陷入「扶貧式愛情」的陷阱，不要為了愛情而失去理智和尊嚴。