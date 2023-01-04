輕功大結局 ｜龔慈恩替身搞搞震！黎耀祥承認真係識輕功？

《輕功》星期五（6/1）大結局劇情劇透：黎耀祥向家人坦白有關輕功的一切，真相令蔣祖曼、朱敏瀚和鄭俊弘大為驚喜。記招上的鬧劇令事情鬧大，黎耀祥決定演出籌款活動的高危環節。正當一切看似準備就緒，電視台突然公佈環節取消，原來有人在背後出手……