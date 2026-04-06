轟炸味蕾廚房｜名廚對決爆秘技！戴祖儀自爆童年誤食紙巾勁衝擊

最新一集《轟炸味蕾的廚房》火花四濺！名廚周世鞱與李家鋌（Bosco）正面交鋒，各自端出拿手好菜，更不藏私大爆獨門秘技。然而全晚焦點，竟落在主持人戴祖儀（Joey）身上，她驚爆童年曾誤將紙巾當腐竹食落肚，更形容其「口感」，場面極度震撼！究竟兩位名廚傳授了甚麼神級技巧？