轟炸味蕾廚房｜名廚對決爆秘技！戴祖儀自爆童年誤食紙巾勁衝擊
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最新一集《轟炸味蕾的廚房》火花四濺！名廚周世鞱與李家鋌（Bosco）正面交鋒，各自端出拿手好菜，更不藏私大爆獨門秘技。然而全晚焦點，竟落在主持人戴祖儀（Joey）身上，她驚爆童年曾誤將紙巾當腐竹食落肚，更形容其「口感」，場面極度震撼！究竟兩位名廚傳授了甚麼神級技巧？
周世鞱白鑊炒香秘技 意外水花四濺攻擊戴祖儀
今晚（6日）播出的節目由周世鞱師傅打頭陣，他炮製的「鹹菜豬肚湯銀絲卷」，強調美味的秘訣在於所有材料均需「白鑊炒香」才下油，味道層次即時昇華。不過在烹飪期間，周師傅處理排骨時不慎濺起滾水，水花竟直彈向Joey，嚇得她當場大叫：「師傅，攻擊我？」周師傅見狀即幽默回應：「睇吓你避唔避到先！」兩人互動引來全場發笑，氣氛相當輕鬆。
戴祖儀自爆童年食麵奇聞 誤將紙巾當腐竹食落肚
節目中，戴祖儀突然有感而發，分享了一段童年食麵的驚人趣事。她憶述自己曾經誤將弟弟吃剩的「紙巾」，當成是麵中的「腐竹」並毫不猶豫地放入口中。當被追問口感如何時，她竟認真地形容充滿「茉莉花味」，這段超乎想像的經歷讓在場所有人目瞪口呆，為緊張的廚藝對決增添了意想不到的笑料。
李家鋌傳授懶人炸豬油法 30秒微波爐神技KO炒飯
另一邊廂，名廚李家鋌（Bosco）則帶來充滿鑊氣的「豬油渣炒飯」。面對Joey質疑豬油是否不夠健康，同場的Albert即為天然動物脂肪平反，指其對身體有益。Bosco更即場傳授「懶人炸豬油法」，表示只需將豬油條放入碗中，封上保鮮紙，再用微波爐加熱短短30秒即可出油，方法簡單快捷。至於如何炒出「粒粒分明」的炒飯，他提醒大家蒸飯時水要少，飯要乾身並徹底整散，若下鍋後仍結成一糰，只需加入極少量水份便能輕鬆炒開。
網民熱議廚神秘技：「今晚即刻試！」
節目播出後，兩位名廚的實用秘技引起網民熱烈討論，紛紛表示獲益良多。不少網民留言大讚：「個懶人炸豬油法好癲，聽日就試！」、「原來炒飯結糰可以加水，學到嘢！多謝Bosco師傅！」、「周師傅個白鑊炒香技巧好實用，下次煮餸要試下。」亦有網民被Joey的趣聞逗樂：「戴祖儀食紙巾真係笑死，好有畫面感！」、「Joey真係好有綜藝感，成日都有驚人發言！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期