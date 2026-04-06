轟炸味蕾廚房｜戴祖儀被催脫單！驚爆單身原因竟與廚藝有關？

戴祖儀（Joey）的感情狀況一直備受關注，在後晚（8日）播出的《轟炸味蕾的廚房》中，她竟被名廚當眾催谷「脫單」，更被點出單身可能與廚藝有關，讓她當場恍然大悟！Joey更罕有為男拍檔破例，親手處理食材，甜蜜互動引人遐想，究竟發生了甚麼事？