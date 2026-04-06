轟炸味蕾廚房｜戴祖儀被催脫單！驚爆單身原因竟與廚藝有關？
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戴祖儀（Joey）的感情狀況一直備受關注，在後晚（8日）播出的《轟炸味蕾的廚房》中，她竟被名廚當眾催谷「脫單」，更被點出單身可能與廚藝有關，讓她當場恍然大悟！Joey更罕有為男拍檔破例，親手處理食材，甜蜜互動引人遐想，究竟發生了甚麼事？
譚詠儀教煮避風塘軟殼蟹 抽水戴祖儀學廚溝仔
在後晚播出的第八集，名廚譚詠儀將會炮製惹味的「香茅避風塘軟殼蟹」，並提醒軟殼蟹水分多，切忌生炸，必須先蒸熟。此時主持Albert發揮冷笑話本色問：「軟殼蟹周圍有得買，咁軟『腳』蟹呢？」Joey竟搞笑自稱：「呢度有，我係長腳蟹！」其後，譚師傅指避風塘炸蒜料用途多，Joey提議可用來「溝嘢」，師傅即反問：「係咪攞嚟溝男朋友？」更笑指Joey若學好廚藝應能脫單，句句衝著其單身狀況而來！
戴祖儀感嘆單身之謎 驚覺從未想過用廚藝脫單
面對譚詠儀師傅的連番「助攻」，指學好廚藝便能成功「出pool」，一直對自己單身狀況感到疑惑的戴祖儀，似乎被當頭棒喝。她聽罷師傅的建議後，竟一臉認真地低頭慨嘆，更爆出金句：「會唔會單身原因就係我無諗到呢樣嘢？」這句充滿無奈又搞笑的自問，似乎讓她找到了多年來的單身癥結所在，反應笑翻全場。
戴祖儀為Bosco破例搣蝦殼 甜笑回應：好有情緒價值
節目中，另一名廚Bosco會教大家自製蝦醬。一向聲稱自己不喜歡處理海鮮、絕不搣蝦殼的Joey，今次竟為Bosco破例，親自動手搣蝦殼。在其中一段NG片段中，Bosco更大讚Joey蝦殼搣得好，Joey聽後立即甜笑回應：「好有情緒價值呀，係咪氹我油疊呀？」兩人之間的甜蜜互動充滿曖昧氣氛，令人好奇他們的關係發展。
網民力撐戴祖儀：「識煮嘢食唔係必然！」
節目預告引發網民熱議，不少人對Joey被催谷脫單的反應表示感同身受。網民紛紛力撐：「Joey唔使識煮嘢食都大把人追啦！」、「其實單身關廚藝咩事，最緊要性格好！」亦有網民錯重點，留意到她與Bosco的互動：「Joey同Bosco個互動好甜喎，有啲嘢？」、「『好有情緒價值』呢句要學起嚟用！」、「師傅抽水抽得好應，笑死！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期