台灣H級女神辛尤里殺入尖沙咀「核彈級身材」險走光 曾當眾脫內褲黑歷史再被翻出

近日有網民喺討論區瘋傳一組相，一位擁有「核彈級身材」嘅性感美女現身尖沙咀人氣酒吧，火辣程度瞬間引爆網絡！相中嘅美女身穿超短連身裙，上半身更係超低胸Deep V設計，傲人事業線一覽無遺，性感指數爆燈，令唔少途人忍唔住偷望兼偷影，究竟呢位神秘女子係何方神聖？