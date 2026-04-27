台灣H級女神辛尤里殺入尖沙咀「核彈級身材」險走光 曾當眾脫內褲黑歷史再被翻出
辛尤里尖沙咀酒吧打卡 彎腰補妝險走光
根據網民分享嘅相片，呢位「性感尤物」當時正喺尖沙咀一間人氣酒吧消遣。佢先係悠閒咁坐喺門口位滑手機，之後又走到店內樓梯打卡影相。最震撼嘅一幕，係佢坐返埋位後，竟然一個微微彎腰、烏低身補妝嘅動作，豐滿雙峰即時呼之欲出，幾乎走光，視覺效果實在太誇張，難怪會成為全場焦點，引嚟途人紛紛舉機拍攝！
辣模身份曝光 台灣H級女神辛尤里
眼利嘅網民好快就認出，呢位火辣女主角正係以魔鬼身材同出位言行聞名嘅台灣辣模辛尤里（辛宜儒）。辛尤里憑住「H級」嘅驕人上圍，喺台灣早已係知名網紅，社交平台坐擁近200萬粉絲，人氣極高。佢嘅作風向來大膽直接，經常分享性感穿搭同生活照，每次出post都自帶流量密碼，成為網民熱議對象。
辛尤里出位行徑大起底 曾銅鑼灣當眾脫內褲
講到辛尤里嘅出位行徑，真係一匹布咁長。最令香港網民印象深刻嘅，莫過於佢曾經喺香港銅鑼灣鬧市，光天化日之下，直接伸手入裙內脫下內褲，再將其掛喺水龍頭上，影片當時喺網上瘋傳，引發極大爭議，被唔少網民鬧爆佢為博出位而行為不檢。除此以外，佢亦曾喺高鐵廁所影激辣自拍，論行徑之出位，絕對係「佢認第二，冇人敢認第一」。
辛尤里閃婚閃離風波 結束3個月短命婚姻
除咗作風大膽，辛尤里嘅感情生活同樣充滿話題性。佢去年與交往8年男友情定，同年 9 月生產前 2 週簽字離婚，婚姻僅維持約 3 個月。但喺今年4月先喺社交平台證實離婚，結束一段僅僅維持咗3個月嘅婚姻，重新回歸單身生活，並表示會獨自撫養小孩。當時消息一出，再次令佢成為新聞人物。估唔到事隔冇耐，佢就現身香港，睇嚟已經重新整理好心情，準備好迎接新生活。
網民熱議辛尤里火辣身材 直呼大飽眼福
呢輯尖沙咀「野生捕獲」相一出，即刻引爆網民熱議。唔少人睇完都留言大讚辛尤里身材火辣，直呼「大飽眼福」、「着到咁，行過好難唔望⋯⋯」。不過，亦有網民覺得佢嘅衣著實在太大膽，留言表示「咁誇張真係冇問題？」、「視覺效果實在太震撼！」，無論點樣，辛尤里再次成功掀起話題，不愧為「話題女王」。