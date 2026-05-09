農夫紅館演唱會｜成立「老字號」即場切燒豬 Twins麥玲玲驚喜現身嗨爆全場

陸永同C君以「全香港最好笑嘅演唱會」之名，為7,000名紅館觀眾帶來一場笑到碌地嘅極致舒壓派對，加上麥玲玲化身Hip Hop Queen、Twins驚喜現身合唱經典，成晚高潮叠起，笑聲掌聲歌聲響徹紅館，堪稱近年最癲最爽嘅演唱會體驗。