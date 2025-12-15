韓國「逃跑小人」爆紅全城！香港藝人跟風拍攝 海兒性感演繹最吸睛
韓國社交平台近日掀起「逃跑小人」拍攝熱潮，片中戴帽子的「小人」不停用碎步奔跑，動作急促得像遊戲裡被巨人發現正努力逃命一樣。ILLIT、Super Junior D&E、Boynextdoor等韓團紛紛拍攝各自版本，當中近日來港開騷的Twice版本更掀起網絡熱論，粉絲一致大讚可愛。香港藝人亦忍不住跟風拍攝，各自展現不同風格，令這股「逃跑小人」熱潮席捲全城。
海兒性感演繹綠色露肩裝版本
海兒身穿綠色露肩裝拍攝「逃跑小人」，大曬性感上圍展現不同風格。她的版本在保持可愛元素的同時加入性感元素，讓原本純真的「逃跑小人」多了一份成熟魅力。網民對她的演繹反應熱烈，認為她成功將韓式可愛與個人風格完美融合，展現出獨特的詮釋方式。
Elsie、阿正繼續搞笑風格
電台主持呂佩琳（Elsie）和黃正宜（阿正）身穿藍色、黑色Hoodie拍攝「逃跑小人」，繼續她們一貫的搞笑風格。兩人的版本充滿幽默感，透過誇張的動作和表情為原本已經可愛的「逃跑小人」增添更多笑點。她們的搞笑演繹讓網民捧腹大笑，證明「逃跑小人」不只可以走可愛路線，搞笑版本同樣受歡迎。
簡幗儀紅色短褲大曬性感雙腿
Lilian Kan簡幗儀身穿紅色上衣配短褲拍攝「逃跑小人」，大曬性感雙腿展現火辣身材。她選擇以鮮豔的紅色作為主色調，在視覺上更加搶眼吸睛，而短褲設計則完美展現她的修長美腿。網民對她的性感演繹讚不絕口，認為她成功將「逃跑小人」的可愛與個人的性感魅力結合得恰到好處。
關楓馨與男友合拍「女友想買嘢」主題
港姐關楓馨與男友徐灝晴一起拍攝「逃跑小人」，以「當你女朋友又想買嘢嘅時候」為主題，創意十足。她在影片中扮演想要購物的女友角色，而男友則扮演想要逃跑的「小人」，幽默地呈現情侶日常生活場景。網民都大讚關楓馨夠曬可愛，認為這個主題設定非常貼地有趣，完美捕捉到情侶之間的甜蜜互動。
冼迪琦可愛演繹獲網民激讚
中信兄弟啦啦隊冼迪琦亦有份拍攝「逃跑小人」，網民大讚「這個影片很多😂但是妳最可愛😍」。她在影片最後一幕更向鏡頭伸舌頭，展現俏皮可愛的一面，這個小動作瞬間融化網民的心。
