韓國「逃跑小人」爆紅全城！香港藝人跟風拍攝 海兒性感演繹最吸睛

韓國社交平台近日掀起「逃跑小人」拍攝熱潮，片中戴帽子的「小人」不停用碎步奔跑，動作急促得像遊戲裡被巨人發現正努力逃命一樣。ILLIT、Super Junior D&E、Boynextdoor等韓團紛紛拍攝各自版本，當中近日來港開騷的Twice版本更掀起網絡熱論，粉絲一致大讚可愛。香港藝人亦忍不住跟風拍攝，各自展現不同風格，令這股「逃跑小人」熱潮席捲全城。