逆天奇案2｜方力申馮盈盈緋聞男女尷尬同場 唔使同女友備案
方力申唔使同女友備案 無懼同福山雅治比較
同劇的方力申曾與馮盈盈傳過緋聞，他表示與馮盈盈只得一場對手戲，自己亦沒有特別為此向女友申報。他透露其角色是生物教授，與陳展鵬、林夏薇有「三角關係」，方力申更被監製要求減肥:「就係冇一場戲俾我騷肌，如果加一場戲畀我，就會好快瘦到！」方力申演教授幫手查案，被拿作跟福山雅治所演的《神探伽利略》比較：「我最鍾意俾人講！好多游水學生都擔心我再演敗家仔，怕影響我教練形象，其實我今次演生物學教授，對白蹺口，我要查字典學專業名詞讀音。」
方力申澄清同馮盈盈緋聞
方力申講到與前緋聞女友馮盈盈再度合作，他稱不用向現任女友葉萱備案，他指與馮盈盈從來只係朋友，有次影到他們一齊的相，就變煲水新聞，這個世界紙包不住火。之前他想「包」住女朋友，都被網民爆出來，不認都不可，這些避不到，除非不生活。馮盈盈亦指緋聞好虛無，不怕跟方力申合作，劇中感情線落在高鈞賢身上，今次演專一女友。
郭柏妍演小三與鄭俊弘搞婚外情
郭柏妍透露在劇中飾演一名小三，與人夫鄭俊弘搞婚外情：「本身我喺劇入面嘅角色係做保險，就係因為工作關係搭上咗鄭俊弘，同佢搞曖昧關係，最後搞到佢同佢老婆婚變。其實演呢個角色都有啲難道，因為同自己本身嘅性格好唔同，不過呢個角色都幾特別，因為會有唔同嘅心路歷程，而且喺劇入面同鄭俊弘少不免都會有親熱鏡頭，但相信唔會有尷尬場面出現，始終佢俾我嘅感覺係好似一位哥哥咁。」
梁小冰陳嘉輝第4度夫妻檔合作
已經有26年沒拍無綫劇的小冰今次與老公陳嘉輝再合作，她表示16歲的囝囝非常支持她拍劇。今次在劇中是否演兩夫妻？陳嘉輝表示：「其實我喺劇入面暗戀咗佢好多年，希望可以追到佢。」梁小冰稱上一次與無綫合作已是1998年的《鹿鼎記》，她稱與老公4度合作，陳嘉輝稱今次是很好的機會，可與梁小冰邊拍拖邊拍劇，回味當年二人合作的感覺，並稱夫妻檔合作不會感到壓力。
網民對劇集表示期待：「除咗，方力申，仲有梁小冰同張雷、尹光，期待，有新鮮感舊面孔」、「 人名表！好吸引呀…陳嘉輝梁小冰喎！有番馮盈盈…又有方力申…. 期待中！」
方力申個造型真係幾似「伽利略」喎！
《逆天奇案2》故事大綱：
承接首輯結局，殘殺飛虎隊的幕後黑手魏子樂（張頴康飾）被判處無期徒刑，事情看似告一段落… 許浚森（陳展鵬飾）、沈韋力（黃智賢飾） 與國際刑警聯手調查一宗跨國罪案，利用超級電腦追尋線索，二人發現可疑的加密訊息，當中藏著重大陰謀！原來樂被拘捕前預先將神秘訊息發送至暗網，更把數十億加密貨幣匯出。森與力既要阻止樂破壞香港治安，亦要調查其他接連發生的奇案。 神秘人突然在港出現，並大肆破壞，森、力與天才教授冠峰（方力申飾）聯手調查，期望盡快將神秘人緝拿歸案。
方力申與女友Maple Yip感情發展迅速？
方力申日前在出席活動時，公開回應自己與邪教性侵受害者Maple Yip的緋聞，不但大方承認戀情，更提及雙方家長⋯⋯詳情請看
方力申女友Maple Yip為何加入了邪教？
Maple Yip曾經在2022年3月現身南韓一個反邪教組織舉行記招，當中她提到於2011年時自己還是高中生，因感覺生活空虛，在銅鑼灣被攝理教教徒⋯⋯詳情請看