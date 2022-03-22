亞視推自家製劇集《逐流時代》麥明詩拍黃德斌孭重飛撼無綫《今宵大廈2》

現在睇電視雖然已經冇咗亞視台，但亞視精神長存，近年開了子公司亞洲心動娛樂（AMM），由林文龍掌舵，不斷有新搞作，去年更重金禮聘金牌監製戚其義出山，拍攝自家製劇集《逐流時代》，男女主角是黃德斌與麥明詩。隨住無綫與ViuTV勢成水火，亞視亦加入戰團，宣布推出《逐流時代》，實行與無綫的《金宵大廈2》及ViuTV的《反起跑線聯盟》撼過。