逐流時代｜麥明詩變性感擔當 出水芙蓉戲變搞笑片 麥子樂被嘲成世未見過女人

亞視子公司亞洲心動娛樂（AMM）的自家劇《逐流時代》於3月29日首播，雖然未知收視如何，不過女主角麥明詩的演出就夠晒話題性，一條長達45秒的片段曝光，片中麥明詩身穿綠色比堅尼在泳池現身，令男二麥子樂睇到擘大個口，這場出水芙蓉戲被剪成慢動作「宅男𥄫女𥄫到流口水」，唔知以為睇緊王晶年代的「追女仔」系列，麥子樂更被麥明詩嘲笑他成世未見過女人。
麥明詩重頭戲曝光
麥明詩在《逐流時代》飾演的蘇瑛Emma高學識、高情商、高顏值，喜歡周旋於上流社會圈子，為上位不擇手段，更與黃德斌及麥子樂有著曖昧又神秘的男女關係，並一早事先張揚麥明詩會有一場精彩的水著戲，麥明詩更大方地放上社交網與大家分享。
麥子樂睇大特寫睇到目瞪口呆
麥明詩在社交網上載片段約45秒，片中她以綠色泳裝上陣大晒弗到漏身形，麥明詩好似行catwalk咁，鏡頭不時影住她的身體甚至大特寫，全程慢動作，而麥子樂就坐在泳池邊睇住麥明詩出場，鏡頭影住佢對充滿慾望的眼神，望住麥明詩眼都凸而且擘大個口，幾乎流埋口水。
麥明詩笑拍檔未見過女人
條片經剪輯後，明顯想以誇張手法去帶出麥明詩在劇中的女神形象，不過麥子樂的演出太over，成件事都好似搞緊笑咁，有好似王晶年代拍的「追女仔」系列，就連麥明詩都出po笑拍檔麥子樂「有人成世未見過女人」。網民對這場戲議論紛紛，有人話「用大電視先好睇……個人好似係你面前」》，亦有人問點解麥明詩一跳落水就即時上水。
網民議論紛紛
麥子樂：個反應係望住個男人做
被麥明詩話成世未見過女人的麥子樂，亦在自己的社交網限時動態回應，自爆這場戲是與麥明詩分開拍，最搞笑是他當時是望住個男攝影師來做反應。麥明詩完全要靠自己想像力，真係辛苦晒！
《逐流時代》3月29日首播
亞洲心動娛樂（AMM）在社交網宣布由戚其義監製的新劇《逐流時代》於3月29日晚上9點於AMM的網上平台獨家播出，《逐流時代》由麥明詩、黃德斌、麥子樂、何啟南、黃又南、林耀聲和黎紀君等參演，曾是《天與地》、《創世紀》等神劇的粉絲一定不能錯過戚其義的作品。
《逐流時代》講述香港社會病態
《逐流時代》的劇本反映香港社會實況，戚其義曾形容《逐流時代》故事講述階級固化為香港的社會病態，當中包括老中青的階段，是香港年輕人為求躋身上流的故事，是最傳統的倫理故事。
要睇《逐流時代》先下載心娛APP
今次由黃德斌與麥明詩主演，幾有新鮮惑，不過亞洲心動娛樂（AMM）始終不是電視台，觀眾唔係一開電視就睇到，據亞洲心動娛樂（AMM）官方社交網的指引，觀眾要收看《逐流時代》，就必需要先下載亞洲心動娛樂（AMM）的App，未必吸到一班慣性晚晚開電視追劇的觀眾，對收視有一定的影響。