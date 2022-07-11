通靈之王

通靈之王｜15位參賽者背景公開！電視史上首個通靈選秀比賽

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無綫新節目《通靈之王》將於今晚7月11日起逢星期一至三晚上十時半播出，由梁思浩帶領兩位靚女新人王嘉慧(Cathy)及伍韻婷(Juliana) 擔任主持的通靈選秀節目。製作組請來15名來自不同派別的自稱「通靈專家」，爭奪首輪十個出線資格，立即來看看參賽者資料！

通靈之王
（圖片來源：TVB提供）

製作組另外請來著名玄學家李居明、麥玲玲、周漢明、茅山派符籙顧問簡信回、奇門遁 甲玄學顧問張芯薰，及西洋魔法顧問 Jessica，為節目提供中西玄學等相關專業知識。

電視史上首個通靈選秀比賽

香港電視史上首個以通靈比賽為主 題的《通靈之王》，15 名來自不同流派的自稱「通靈專家」，包括「中西玄學」、「易經 占卜」、「九宮飛星」、「子平八字」、「茅山術」、「水晶能量學」、「紫微斗數」;觀眾可能 尚感陌生的「泰國法科」、「瑪雅巫術」、「SRT 靈性反應療法」、「西洋魔法」，及難以想 像有關連的「功夫神奇」，將拿出看家本領、通過製作組各項看似簡單、但難度頗高的 「神秘關卡」，讓觀眾透過節目進入靈異、奇情及超乎想像的世界，可謂信不信由你。

《通靈之王》15名參賽者資料

1. 泰皇使者 Call

流派:泰國法科

擅長:泰式塔羅、算命、佛牌

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2. 二十萬網紅C姐

流派:中西玄學

擅長:塔羅、八字命理、電話號碼測命

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3. 靈魂談判師 Depp

流派:瑪雅巫術、緣靈溝通

擅長:瑪雅曆法算命、靈氣療法

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4. 蒙面吉卜女 Elva

流派:SRT 靈性反應療法

擅長:靈擺

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5. 玄學公子 Jacky

流派:九宮飛星、子平八字

擅長:八字命理、風水改運

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6. 易經叔叔 Paul

流派:易經占卜

擅長:文王卦

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7. 驅魔水晶師 Ray

流派:茅山術、水晶能量學

擅長:運用水晶能量、符咒

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8. 見習陰陽師 嘉敏

流派:西洋靈學

擅長:與靈體溝通、塔羅

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9. 驅邪裝修佬 宗武

流派:茅山術

擅長:八字命理、符咒

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10. 啟靈者 廸嘉

流派:靈能力

擅長:易經塔羅、盧恩符文

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11. 北帝代言人 悟能師傅

流派:茅山術

擅長:請北帝爺上身

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12. 女巫公主 慧慧

流派:西洋魔法

擅長:塔羅、靈草香藥、靈感應

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13. 命運占卜師 裸泳

流派:西式玄學

擅長:塔羅、測字、解夢

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14. 神婆 米娜

流派:紫微斗數

擅長:算命

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15. 功夫小子 景峰

流派:功夫神功

擅長:耍功夫感應

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（圖片來源：TVB提供）

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常見問題

《通靈之王》將以咩形式去進行選秀比賽？

15 名來自不同流派的自稱「通靈專家」，將在觀眾面前拿出真本領，要通過製作組的「神秘關卡」⋯⋯詳情請看

《通靈之王》參賽者中最引人注目有邊幾位？

15名參賽者當中有位星二代，仲有一位20萬網紅⋯⋯詳情請看

圖片來源：TVB提供《通靈之王》截圖

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