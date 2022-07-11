通靈之王｜15位參賽者背景公開！電視史上首個通靈選秀比賽

無綫新節目《通靈之王》將於今晚7月11日起逢星期一至三晚上十時半播出，由梁思浩帶領兩位靚女新人王嘉慧(Cathy)及伍韻婷(Juliana) 擔任主持的通靈選秀節目。製作組請來15名來自不同派別的自稱「通靈專家」，爭奪首輪十個出線資格，立即來看看參賽者資料！