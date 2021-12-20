絲打圍爐｜連詩雅自爆遇「大食男」 揭男友性需求過剩慘況
連詩雅（Shiga）日前在網台節目《絲打圍爐》竟然放下偶像包袱，大談拍拖慘遇「大食男」的經驗，更因為對方的性需求太大而差點導致分手。
文：東方新地 ｜圖：[email protected]_ga、[email protected] TV截圖
自爆慘遇「大食男」
由連詩雅（Shiga）和楊詩敏（蝦頭）主持，網台ChillGOOD TV的節目《絲打圍爐》最新一集請來J.Arie（雷深如）做嘉賓，三人大談「如何降服大食男友」主題。節目上連詩雅竟然放下偶像包袱，一改以往保守作風，大膽分享與「大食男」的拍拖經驗，Shiga說：「我係試過對方個需求大過我而去到差啲分手。（即係佢發脾氣，話你唔夠時間畀佢去進行呢樣嘢？）可以咁講，因為我係嗰種真係要瞓覺就唔好搞我，瞓覺好重要。」
網友讚Shiga：好坦蕩蕩
連詩雅更表示是浪漫主義者：「自己係浪漫行先，希望另一半可以陪我去沙灘睇星星，好老套。如果你要我兩者揀一，一定揀浪漫形式嘅愛，我寧願個愛情係浪漫比重多啲。我鍾意攬住瞓多啲，可以晚晚攬住就得，冇性都OK！」但旁邊的蝦頭與J.Arie聽罷非常震驚，不太理解Shiga的想法。而節目出街後，網民紛紛留言指連詩雅今集表演夠坦白：「作為一個偶像，佢已經好坦蕩蕩」、「夠赤裸裸，夠坦白」、「Shiga真係純純兔」。
（有片）連詩雅、蝦頭、 J.Arie 大食性女自白
https://www.youtube.com/watch?v=-z0el4q2sNk