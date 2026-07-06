東張西望｜4歲女遊樂場跌斷腳索16萬 場方兩提賠償遭拒 網民反轟家長
廣告
《東張西望》今集（6/7）報導紅磡一間私營遊樂場竹架設施突然鬆脫，一名4歲半女童從高處跌下，經診斷證實右腳骨裂需入院做手術。家長投訴場地職員事發後未有即時報警或召喚救護車，最終需自行安排的士送院，事件引發賠償爭議至今未解決。
竹架突然鬆脫4歲半女童高處墮下右腳骨裂
事發於紅磡一間私營遊樂場，4歲半女童在場內遊玩竹架設施期間，竹架結構突然鬆脫，女童隨即從高處跌落地面。主持俞可程首先訪問受傷女童，她表示在玩竹架，因為竹架鬆脫，「掉咗我落嚟，好痛！」家長表示竹架由竹子、木梯及繩繫在一起，女童掉下來當場痛哭不止，惟場地職員反應緩慢，既沒有報警亦沒有召喚救護車到場。家長無奈之下只能自行安排的士，將受傷女童送往醫院急症室求醫。經醫生詳細檢查後，確認女童右腳骨裂，需要即時入院接受手術治療。
場方先後提出3萬及5萬賠償方案遭拒絕
事後該遊樂場機構曾先後向家長提出3萬元及5萬元的賠償方案，但家長均拒絕接受。場方回應指已收集及審視相關資料，並多次研究向有關家庭提供協助，但強調「對方未有提供任何開支單據」，又表示「會繼續與家長聯絡跟進，以負責任的態度尋求改善方案」。
醫療費已達7萬家長索償16萬涵蓋復康開支
家長透露，女童入院手術、住院及後續治療至今已花費6至7萬元醫療費。考慮到未來或需持續復康治療及覆診跟進、來回醫院的交通接送費用，以及因傷勢而被迫暫停的興趣班費用等額外開支，家長認為實際損失遠超場方提出的賠償金額，因此向場方正式提出16萬元的賠償要求。
網民意見兩極有人質疑家長亦有監管責任
事件曝光後隨即引發網民熱議，意見呈現兩極化。有網民質疑場方為何不透過保險處理賠償，留言指「NGO機構喎！唔報保險搞嘅？」亦有網民認為家長同樣需要承擔監管責任，直言「香港無論私人定公眾遊樂場，外表好似好靚無事，但每日經風吹雨打長期耗損一定都未必安全，所以家長應時刻留意」、「竹架個結鬆咗，個家長嘅責任係點解仲去依個場玩啦」。另有網民則認為16萬元索償金額過高，「獅子開大口喎，講到家長完全無責任！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期