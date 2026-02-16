達哥直播「踢暈」伍允龍 「武林高手切磋」真相曝光 網民震驚：唔好再打啦
廣告
打機界KOL達哥竟然化身武林高手！日前與《九龍城寨之圍城》人氣演員伍允龍合體直播宣傳新遊戲，原本以為會係伍允龍展示功夫，點知劇情大反轉，達哥竟然施展「無影腳破氣硬功」將伍允龍踢暈！網民睇到呢幕都震驚到不得了，紛紛留言大叫「唔好再打啦」，更有人誇張到話「C朗都係跟達哥學腳法」，呢場「武林高手切磋」瞬間成為網絡熱話。
達哥事前練氣硬功準備接伍允龍鐵拳
事前達哥已經做足準備功夫，表示會練定氣硬功準備接伍允龍嘅鐵拳。畢竟伍允龍憑住《九龍城寨之圍城》中飾演大反派「王九」一角入型入格，被網民封為「九龍城寨第一打手」，而達哥就係「打機界無敵手」。兩人合體直播本來應該係伍允龍展示功夫，達哥負責挨打，點知最終結果完全出人意表，令所有觀眾都跌晒眼鏡。
直播現場達哥踢出4下連橫踢擊暈伍允龍
當晚直播嘅情況完全超出預期，達哥竟然反客為主暴打伍允龍！片段顯示達哥踢出4下連橫踢，最後一腳更直接擊中伍允龍面門，將佢擊暈收場！呢個震撼場面立即在網上瘋傳，網民都被達哥嘅「神級腳法」嚇親。不過當然啦，達哥暴打伍允龍純屬戲劇效果，兩人只係為咗宣傳遊戲而做嘅搞笑橋段。
網民熱議達哥腳法神乎其技
有關片段在Threads上引起熱烈討論，網民留言非常搞笑。有人笑言「達哥真人串到嘉賓都打」、「達哥開心到成晚瞓唔着」，更有網民十分誇張咁話「C朗都係跟達哥學腳法啊」。最令人爆笑嘅係有網民緊張到大叫「停手呀⋯⋯唔好再打啦⋯⋯估唔到伍生先係挑戰者」，完全被達哥嘅「武功」震撼到。
伍允龍一發力達哥即刻飛出畫面
不過伍允龍當然唔係省油嘅燈，當佢認真發力嘅時候，達哥立即飛咗出畫面！網民睇到呢幕都大讚「伍允龍好堅」，證明《九龍城寨之圍城》嘅「王九」真係名不虛傳。有網民仲許願話要「伍允龍暴打達哥」，睇嚟大家都好想睇到更多呢種搞笑對戰。整個直播過程充滿戲劇效果，兩人嘅化學反應令觀眾睇得非常開心。
圖片來源：threads、《九龍城寨之圍城》資料或影片來源：原文刊於新假期