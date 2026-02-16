達哥直播「踢暈」伍允龍 「武林高手切磋」真相曝光 網民震驚：唔好再打啦

打機界KOL達哥竟然化身武林高手！日前與《九龍城寨之圍城》人氣演員伍允龍合體直播宣傳新遊戲，原本以為會係伍允龍展示功夫，點知劇情大反轉，達哥竟然施展「無影腳破氣硬功」將伍允龍踢暈！網民睇到呢幕都震驚到不得了，紛紛留言大叫「唔好再打啦」，更有人誇張到話「C朗都係跟達哥學腳法」，呢場「武林高手切磋」瞬間成為網絡熱話。