《還珠格格》作者瓊瑤驚傳輕生亡享年86歲 告別全文公開

台灣知名作家瓊瑤今日驚傳死訊，享年86歲。台灣傳媒報道，警方今（4日）接獲新北市淡水某住宅單位有老婦輕生，救護人員接報到場後，發現瓊瑤已無呼吸心跳，當場證實死亡。瓊瑤63歲兒子表示，今午交代秘書回家看看，入屋才發現瓊瑤輕生，於是報警求助。惜在救護人員抵達時，瓊瑤已無呼吸心跳。 本名陳喆的瓊瑤，生於1927年，身兼知名作家、編劇、製作人，以言情小說聞名，包括《還珠格格》、《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《彩雲飛》等。其作品曾多次被改編成電影與電視劇，在華人世界享負盛名。

