飛常日誌II｜「索爆空姐」邢慧敏晒長髮舊照 小背心跌膊驚人腹肌震撼網民

邢慧敏（Sharon）憑《飛常日誌II》空姐造型再度成為焦點，近日她罕有在社交平台翻出長髮時期舊照，一身小背心造型意外曝光驚人腹肌線條，令網民瞬間炸鍋，紛紛大讚這位175cm高挑港姐身材管理能力超乎想像。