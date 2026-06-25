飛常日誌II｜「索爆空姐」邢慧敏晒長髮舊照 小背心跌膊驚人腹肌震撼網民
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邢慧敏（Sharon）憑《飛常日誌II》空姐造型再度成為焦點，近日她罕有在社交平台翻出長髮時期舊照，一身小背心造型意外曝光驚人腹肌線條，令網民瞬間炸鍋，紛紛大讚這位175cm高挑港姐身材管理能力超乎想像。
邢慧敏罕有曬長髮舊照小背心下腹肌搶鏡
邢慧敏前日在社交平台上載多張長髮時期的舊照，相中她以小背心配牛仔外套亮相，大玩跌膊造型，微曲長髮散發截然不同的女人味。然而最搶鏡的並非髮型轉變，而是小背心下若隱若現的結實腹肌線條，肌肉紋理清晰可見，完全是健身達人級別的體態。這組照片據悉是她剪短頭髮前最後一次拍攝，對比現時俐落短髮形象，反差感極為強烈。
Sharon坦言已習慣短髮忘記長髮時模樣
邢慧敏在帖文中透露：「久違的長髮look，已經習慣短頭髮了～開始有點忘記自己長頭髮是長什麼樣子」，又提到不少人已看慣她的短髮造型，甚至有人問她是否曾經留過長髮。她以輕鬆語氣分享這批珍貴舊照，大方回應粉絲一直以來的好奇心，展現親民一面。
港姐友誼小姐到《飛常日誌II》空姐一路蛻變
邢慧敏於2022年參選香港小姐奪得友誼小姐，其後簽約無綫電視正式出道。身高175cm的她畢業於香港城市大學市場營銷學系，入行前已是全職模特兒，曾自爆高峰期體重達70kg，試過一個月地獄式減肥減掉17kg。入行後她主動自薦進入藝員訓練班磨練演技，先後參演《法證先鋒VI》、《新聞女王2》、《巨塔之后》等劇集，近期在《飛常日誌II》中飾演空姐「程善來」，一圓夢想職業，模特兒級數身形配上空姐制服已成功吸納大批粉絲關注。
網民激讚長短髮都能駕馭應該繼續做模特兒
舊照曝光後網民反應熱烈，留言區湧現大量讚美之詞，「長髮短髮都carry到好靚」、「應該做model好有型格」、「都好」等評論此起彼落。不少網民對她的腹肌線條感到震撼，認為其自律程度遠超一般藝人，亦有人表示無論什麼造型她都能輕鬆駕馭，期待她在《飛常日誌II》中帶來更多驚喜表現。
資料或影片來源：原文刊於新假期